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Как проходил Всемирный день снега в яслях-саду №10 г. Сморгони
21.01.2019 — Разное | Светлы шлях
В нашем дошкольном учреждении мы не могли оставить без внимания замечательный зимний праздник «Всемирный день снега», который отмечается в 2019 году 20 января.
В гости к ребятам пришёл Снеговик. Организованные весёлые эстафеты «Проведи шайбу», «Гонки на лыжах», «Перенеси снежок», «Попади в цель снежком», «Прокатись на санках» вызвали у ребят массу положительных эмоций, дали возможность порадоваться снегу, насладиться им, а также повысить интерес детей к зимним видам спорта.
Ребята много смеялись и веселились. Зимний праздник удался на славу!
Каролина БИСЛЮК, воспитатель дошкольного образования яслей-сада №10 г. Сморгони.
Фото автора.
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В нашем дошкольном учреждении мы не могли оставить без внимания замечательный зимний праздник «Всемирный день снега», который отмечается в 2019 году 20 января.
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