Как проходил Всемирный день снега в яслях-саду №10 г. Сморгони

В нашем дошкольном учреждении мы не могли оставить без внимания замечательный зимний праздник «Всемирный день снега», который отмечается в 2019 году 20 января.

В гости к ребятам пришёл Снеговик. Организованные весёлые эстафеты «Проведи шайбу», «Гонки на лыжах», «Перенеси снежок», «Попади в цель снежком», «Прокатись на санках» вызвали у ребят массу положительных эмоций, дали возможность порадоваться снегу, насладиться им, а также повысить интерес детей к зимним видам спорта.

Ребята много смеялись и веселились. Зимний праздник удался на славу!

























Каролина БИСЛЮК, воспитатель дошкольного образования яслей-сада №10 г. Сморгони.

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