Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций в жилом секторе по-прежнему остаются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации печного отопления и электрооборудования, детская шалость с огнем. В большинстве случаев огненные ЧП – это результат беспечности и пренебрежения правилами безопасности. С целью предупреждения пожаров и гибели людей от них с 21 января по 28 февраля в республике пройдет акция «Безопасность – в каждый дом!».



Акция будет проходить в 5 этапов:

1-й этап – 21 января – 1 февраля (на открытых площадках сельских советов, наркодиспансерах, на базе опорных пунктов общественного правопорядка);

2-й этап – 4-12 февраля (в отделениях дневного пребывания на базе территориальных центров социального обслуживания населения);

3-й этап – 13-19 февраля (в ВУЗах, ССУЗах - лицеи, колледжи);

4-й этап - 20-27 февраля (в санаториях, на предприятиях, в организациях);

5-й этап – 28 февраля (в местах с массовым пребыванием людей – открытые площадки, крупные торговые центры, рынки, детские развлекательные центры и т.д.).

МЧС НАПОМИНАЕТ!

В республике осложнилась обстановка с пожарами и гибелью на них людей. Уважаемые граждане! Примите все необходимые меры по приведению своего дома в пожаробезопасное состояние: отремонтируйте печи, почините электропроводку, уберите спички и другие опасные предметы подальше от детей, не курите в постели и установите автономный пожарный извещатель. Помните, что маленькая оплошность может привести к непоправимой беде!

Сморгонский РОЧС.