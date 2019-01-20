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АКЦИЯ «Безопасность в каждый дом!»
21.01.2019 — Разное | Светлы шлях
Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций в жилом секторе по-прежнему остаются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации печного отопления и электрооборудования, детская шалость с огнем. В большинстве случаев огненные ЧП – это результат беспечности и пренебрежения правилами безопасности. С целью предупреждения пожаров и гибели людей от них с 21 января по 28 февраля в республике пройдет акция «Безопасность – в каждый дом!».
1-й этап – 21 января – 1 февраля (на открытых площадках сельских советов, наркодиспансерах, на базе опорных пунктов общественного правопорядка);
2-й этап – 4-12 февраля (в отделениях дневного пребывания на базе территориальных центров социального обслуживания населения);
3-й этап – 13-19 февраля (в ВУЗах, ССУЗах - лицеи, колледжи);
4-й этап - 20-27 февраля (в санаториях, на предприятиях, в организациях);
5-й этап – 28 февраля (в местах с массовым пребыванием людей – открытые площадки, крупные торговые центры, рынки, детские развлекательные центры и т.д.).
МЧС НАПОМИНАЕТ!
Сморгонский РОЧС.
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Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций в жилом секторе по-прежнему остаются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации...
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