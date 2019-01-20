|
Эпизод «Маши и Медведя» попал в книгу рекордов Гиннесса
Эпизод мультфильма «Маша и Медведь» под названием «Маша плюс каша» вошел в книгу мировых рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик на YouTube. Об этом
Видео набрало более 3,4 миллиарда просмотров.
Отмечается, что этот эпизод стал единственным анимационным видео, которое входит в пятерку самых просматриваемых роликов на YouTube.
Российский мультсериал «Маша и Медведь» вышел на экраны в 2009 году, спустя десять лет его перевели уже на 36 языков, он вещается в более чем сотне стран. На данный момент эпизоды мультфильма суммарно набрали 42 миллиарда просмотров на YouTube.
Читайте также
***
19 января в приложении «Афиша TUT.BY»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эпизод мультфильма «Маша и Медведь» под названием «Маша плюс каша» вошел в книгу мировых рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик на YouTube
|
Свежие газеты
Архив (Разное)