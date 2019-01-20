Эпизод «Маши и Медведя» попал в книгу рекордов Гиннесса

Эпизод мультфильма «Маша и Медведь» под названием «Маша плюс каша» вошел в книгу мировых рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик на YouTube. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании «Анимаккорд».

Видео набрало более 3,4 миллиарда просмотров.

Отмечается, что этот эпизод стал единственным анимационным видео, которое входит в пятерку самых просматриваемых роликов на YouTube.

Российский мультсериал «Маша и Медведь» вышел на экраны в 2009 году, спустя десять лет его перевели уже на 36 языков, он вещается в более чем сотне стран. На данный момент эпизоды мультфильма суммарно набрали 42 миллиарда просмотров на YouTube.

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