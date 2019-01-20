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«Водители не адаптировались к погоде». Дорожники о ситуации с пятничным гололедом в Минске
Прошедшую пятницу в Минске сразу окрестили «днем жестянщика». Еще утром была оттепель, но после обеда температура резко снизилась, началась метель. В итоге к вечернему часу-пик столица
— Конечно, вечером дорожная ситуация была сложная. На это повлияла погода: под вечер была метель, температура понизилась — и дороги стали скользкими. Но у нас есть нормы: после ухудшения дорожных условий мы должны обработать реагентами дороги в течение 2−6 часов. В это время мы уложились, — объяснили в ГПО «Горремавтодор».
Коммунальники работают круглосуточно, вот и вечером в пятницу техника была на дорогах.
— Из-за того, что после 18.00 люди выехали на автомобилях с работы, а условия на дорогах ухудшились, город застрял в пробках. В заторах стояли и наши автомобили, они попросту не могли добраться до нужной точки.
На предприятии считают, что основная причина произошедших в те сутки ДТП в том, что водители не адаптировались к изменившейся погоде и ухудшению дорожных условий.
— Водители ускорялись там, где этого нельзя было делать, резко маневрировали. Даже троллейбус, который
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В в столичном ГПО «Горремавтодор» утверждают, что дороги были обработаны согласно всем нормам, просто водители не смогли адаптироваться к изменившимся условиям.
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