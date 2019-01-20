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«Водители не адаптировались к погоде». Дорожники о ситуации с пятничным гололедом в Минске

21.01.2019 15:55 — Разное | Tut.by  
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Прошедшую пятницу в Минске сразу окрестили «днем жестянщика». Еще утром была оттепель, но после обеда температура резко снизилась, началась метель. В итоге к вечернему часу-пик столица стала в 10-балльных пробках и превратилась в громадный каток: дороги и тротуары покрылись тонким слоем льда. Пешеходы падали, общественный транспорт двигался с трудом, по всему городу — мелкие ДТП. «Неужели коммунальники прогноз погоды не читали? Почему улицы не посыпали?» — возмущались минчане. Однако в столичном ГПО «Горремавтодор» утверждают, что дороги были обработаны согласно всем нормам, просто водители не смогли адаптироваться к изменившимся условиям.


Фото: Ксения Ельяшевич, TUT.BY

Уже на следующее утро в ГАИ сообщили: в городе за 24 часа было зарегистрировано 172 ДТП. Сразу скажем, цифра для Минска некатастрофическая. «Большинство ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции и нарушения правил маневрирования. Несомненно, погода внесла коррективы в дорожную обстановку», — отметили представители ведомства.

— Конечно, вечером дорожная ситуация была сложная. На это повлияла погода: под вечер была метель, температура понизилась — и дороги стали скользкими. Но у нас есть нормы: после ухудшения дорожных условий мы должны обработать реагентами дороги в течение 2−6 часов. В это время мы уложились, — объяснили в ГПО «Горремавтодор».

Коммунальники работают круглосуточно, вот и вечером в пятницу техника была на дорогах.

— Из-за того, что после 18.00 люди выехали на автомобилях с работы, а условия на дорогах ухудшились, город застрял в пробках. В заторах стояли и наши автомобили, они попросту не могли добраться до нужной точки.

На предприятии считают, что основная причина произошедших в те сутки ДТП в том, что водители не адаптировались к изменившейся погоде и ухудшению дорожных условий.

— Водители ускорялись там, где этого нельзя было делать, резко маневрировали. Даже троллейбус, который занесло на проспекте Пушкина! Там же дорога с уклоном, ну зачем ускоряться на этом участке? Люди говорят, что в ситуации были виноваты дорожники, но в первую очередь надо правильно оценивать дорожную ситуацию и выбирать правильный режим движения.

 
Теги: Минск
 
 
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В в столичном ГПО «Горремавтодор» утверждают, что дороги были обработаны согласно всем нормам, просто водители не смогли адаптироваться к изменившимся условиям.
 
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