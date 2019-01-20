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Мощный рост курса доллара сдерживает лишь один фактор

21.01.2019 17:12 — Разное | UDF  
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Фото: DPA / TASS
Курс доллара в понедельник остается стабильным после роста пятницы на фоне растущего оптимизма по перспективам разрешения торгового спора между США и Китаем.

В пользу доллара также разочаровывающие данные по экономике Китая и еврозоне. Единственный фактор, который сейчас сдерживает мощный рост курса доллара, по мнению экспертов, продолжающийся шатдаун в США. Его влияние и последствия для экономики США оценить пока сложно и инвесторы не торопятся "выкупать" доллар в больших объемах. Впрочем, ситуация с торговым спором пока также далека от разрешения и участники рынка продолжат внимательно следить за новостями.

Индекс доллара DXY оставался в понедельник стабильным на уровне 96,308 после подъема до 96,394 пункта в пятницу, самого высокого уровня с 4 января.

«Индекс доллара явно находится на пути восстановления. В начале января валюта застряла в нисходящем тренде, но теперь выкупается по отношению к своим аналогам, таким как иена, евро, фунт и австралийский доллар», - отмечает старший валютный стратег-аналитик IG Securities в Токио Дзюнъити Исикава.

Тем временем, российский рубль исподволь достиг одномесячных максимумов в пятницу на фоне дорожающей нефти и улучшения настроений международных инвесторов.

Установленный Банком России официальный курс доллара на 21 января 2019 составляет 66,33 рубля, курс евро на сегодня равен 75,58 рубля. В понедельник российская валюта может сделать еще один шаг в сторону укрепления в отсутствии американских инвесторов - в США сегодня выходной, отмечается День Мартина Лютера Кинга.

 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Курс доллара в понедельник остается стабильным.
 
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