ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Из-за канцерогена забракован еще один препарат от давления

21.01.2019 17:11 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Иллюстративное фото
Американское надзорное ведомство FDA, контролирующее продукты и лекарства, в составе продаваемого препарата ирбесартан обнаружило наличие вероятного канцерогена и отозвало его партии из продаж.

Производитель, фармацевтическая компания Prinston Pharmaceutical, в связи с этим добровольно отозвала еще восемь партий до выяснения подозрений о примесях в активном фармацевтическом ингредиенте.

Сообщается, что данный ингредиент содержит N-нитрозодиэтиламин (NDEA) выше допустимого уровня потребления.

Тем временем єтот препарат используют для лечения артериального давления.

По данным, вещество, которое используют разные производители страны в некоторых продуктах питания, питьевой воде, и он есть в загрязненном воздухе и промышленных выбросах, ранее было классифицировано Международным агентством по исследованию рака как вероятный канцероген для человека.

N-нитрозодиэтиламин изготовлен на китайском заводе Zhejiang Huahai Pharmaceuticals. Именно он послужил поводом для нескольких отзывов из продаж лекарств от кровяного давления еще летом прошлого года.

Также в это время были отозваны и многие другие препараты для лечения кровяного давления и сердечных заболеваний - валсартан, лозартан, амлопидин и гидрохлоротиазид.

После этого случая FDA выпустило предупреждение об импорте вещества и запрете ввоза в США продукции, произведенной на китайском заводе. Затем было обнародовано предупреждающее сообщение о данных проблемах, включая контроль за примесями.

Также была связана с многочисленными отзывами и другая фабрика – индийская Hetero Labs.

Ведомство сообщает, что пациентам, принимающим ирбесартан, следует продолжать принимать лекарства до тех пор, пока их врач не предоставит замену, или не назначит другое лекарство при этом состоянии. Это связано с тем, что риск причинения вреда здоровью пациента может быть выше, если прием препарата резко прекратить и не использовать другое альтернативное лечение, говорится в заявлении FDA.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В составе препарата ирбесартан обнаружено наличие вероятного канцерогена.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Белоруснефть" завершила бурение еще одной скважины для "ДТЭК Нефтегаз" на Семиренковском месторождении
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
21.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика