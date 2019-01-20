Из-за канцерогена забракован еще один препарат от давления

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Производитель, фармацевтическая компания Prinston Pharmaceutical, в связи с этим добровольно отозвала еще восемь партий до выяснения подозрений о примесях в активном фармацевтическом ингредиенте.Сообщается, что данный ингредиент содержит N-нитрозодиэтиламин (NDEA) выше допустимого уровня потребления.Тем временем єтот препарат используют для лечения артериального давления.По данным, вещество, которое используют разные производители страны в некоторых продуктах питания, питьевой воде, и он есть в загрязненном воздухе и промышленных выбросах, ранее было классифицировано Международным агентством по исследованию рака как вероятный канцероген для человека.N-нитрозодиэтиламин изготовлен на китайском заводе Zhejiang Huahai Pharmaceuticals. Именно он послужил поводом для нескольких отзывов из продаж лекарств от кровяного давления еще летом прошлого года.Также в это время были отозваны и многие другие препараты для лечения кровяного давления и сердечных заболеваний - валсартан, лозартан, амлопидин и гидрохлоротиазид.После этого случая FDA выпустило предупреждение об импорте вещества и запрете ввоза в США продукции, произведенной на китайском заводе. Затем было обнародовано предупреждающее сообщение о данных проблемах, включая контроль за примесями.Также была связана с многочисленными отзывами и другая фабрика – индийская Hetero Labs.Ведомство сообщает, что пациентам, принимающим ирбесартан, следует продолжать принимать лекарства до тех пор, пока их врач не предоставит замену, или не назначит другое лекарство при этом состоянии. Это связано с тем, что риск причинения вреда здоровью пациента может быть выше, если прием препарата резко прекратить и не использовать другое альтернативное лечение, говорится в заявлении FDA.