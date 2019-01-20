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По данным МВД, за прошлый год резко выросло число хищений с помощью компьютерной техники. Если в 2017-м году было зафиксировано 2318 таких случаев, то в 2018-м — 3585. При этом увеличился удельный вес краж с помощью несанкционированного доступа к системе «интернет-банкинг». Был заведен ряд уголовных дел.Потерпевшими от рук злоумышленников стали клиенты ряда белорусских банков, в том числе Белагропромбанка и БПС-Сбербанка, следует из письма МВД.В большинстве краж злоумышленники использовали зарубежные IP-адреса, что свидетельствует либо о том, что преступники находятся за рубежом, либо используются средства анонимизации. Завладение паролями происходит посредством фишинговых сообщений, поддельных интернет-сайтов или вредоносных программ. Иногда услуга «интернет-банкинг» была не нужна клиентам, а навязывалась сотрудниками банков, которые устанавливали реквизиты доступа, не соответствующие правилам информационной безопасности, говорится в письме.В связи с этим МВД рекомендовало банкам повысить безопасность использования системы «интернет-банкинг». В частности, силовики просят запретить установку простых паролей, в том числе одинакового имени пользователя и пароля, исключить возможность регистрации клиентов с одинаковыми именами пользователей в рамках одного банка, а также предусмотреть установку по умолчанию доступа к кабинету пользователя только с белорусских «айпишников» и обязательную смену пароля при первом входе в кабинет пользователя.