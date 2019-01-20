ЕС ввел санкции против руководства ГРУ за использование химического оружия в Солсбери

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«Дело отравленного шпиона»

Под санкции, в частности, попали два сотрудника ГРУ, которые, как считают в Брюсселе, причастны к применению отравляющего вещества в британском Солсбери 4 марта 2018 года, а также «начальник ГРУ» и его заместитель. Главное управление Генштаба (так сейчас называется ГРУ) возглавляет(имена в сообщении Совета ЕС не приводятся).— говорится в сообщении Совета ЕС.Ограничения сводятся к запрету на въезд в ЕС и заморозке активов. Гражданам стран Евросоюза и зарегистрированным там организациям запрещено вести дела с этими лицами.Напомним, 66-летний бывший полковник ГРУи его 33-летняя дочь4 марта 2018 года подверглись воздействию нервно-паралитического вещества.В Британии заявили, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического вещества типа «Новичок», и возложили вину за произошедшее на Россию. Это стало причиной крупного дипломатического скандала: Британия и десятки западных стран объявили о высылке российских дипломатов. Москва ответила зеркальными мерами.В начале сентября прокуратура Британии назвала имена подозреваемых в отравлении Скрипалей — россияне. В ведомстве не исключили, что имена являются вымышленными. Прокуратура сообщила, что не будет требовать от России выдать ее граждан, однако выдан европейский ордер на арест этих людей.Премьер-министр Великобританиизаявила, что решение об отравлении Скрипалей, скорее всего, принимали на самом высоком уровне в России. Исполнителями атаки в Солсбери, по ее словам, стали сотрудники ГРУ. Москва отрицает причастность к инциденту. Президент Россиизаявил, что власти нашли людей, которых Лондон считает подозреваемыми по делу, они даже дали интервью, заявив о своей невиновности.