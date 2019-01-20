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ЕС ввел санкции против руководства ГРУ за использование химического оружия в Солсбери

21.01.2019 17:04 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Совет Европейского союза 21 января принял решение ввести санкции против девяти человек и одной организации в рамках нового режима наказаний за применение химического оружия, сообщается на сайте этого политического органа.

Под санкции, в частности, попали два сотрудника ГРУ, которые, как считают в Брюсселе, причастны к применению отравляющего вещества в британском Солсбери 4 марта 2018 года, а также «начальник ГРУ» и его заместитель. Главное управление Генштаба (так сейчас называется ГРУ) возглавляет Игорь Костюков (имена в сообщении Совета ЕС не приводятся).

«Этот список включает двух должностных лиц ГРУ, а также руководителя и заместителя главы ГРУ, ответственных за хранение, транспортировку и использование токсичного нервно-паралитического агента в Солсбери 4 марта 2018 года», — говорится в сообщении Совета ЕС.

Ограничения сводятся к запрету на въезд в ЕС и заморозке активов. Гражданам стран Евросоюза и зарегистрированным там организациям запрещено вести дела с этими лицами.


«Дело отравленного шпиона»

Напомним, 66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта 2018 года подверглись воздействию нервно-паралитического вещества.

В Британии заявили, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического вещества типа «Новичок», и возложили вину за произошедшее на Россию. Это стало причиной крупного дипломатического скандала: Британия и десятки западных стран объявили о высылке российских дипломатов. Москва ответила зеркальными мерами.

В начале сентября прокуратура Британии назвала имена подозреваемых в отравлении Скрипалей — россияне Александр Петров и Руслан Боширов. В ведомстве не исключили, что имена являются вымышленными. Прокуратура сообщила, что не будет требовать от России выдать ее граждан, однако выдан европейский ордер на арест этих людей.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что решение об отравлении Скрипалей, скорее всего, принимали на самом высоком уровне в России. Исполнителями атаки в Солсбери, по ее словам, стали сотрудники ГРУ. Москва отрицает причастность к инциденту. Президент России Владимир Путин заявил, что власти нашли людей, которых Лондон считает подозреваемыми по делу, они даже дали интервью, заявив о своей невиновности.

 
 
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Совет Европейского союза 21 января принял решение ввести санкции против девяти человек.
 
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