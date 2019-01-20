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Политолог объяснил, что будет, если Минск и Москва не смогут договориться об интеграции

21.01.2019 16:59 — Разное | UDF  
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Фото: РИА Новости
Политолог Валерий Карбалевич прокомментировал «Салідарнасці» оптимистичные заявления посла Беларуси в России Владимира Семашко.

В интервью ТАСС белорусский посол в России Владимир Семашко заявил, что Минск и Москва урегулируют разногласия в нефтегазовой сфере:

— К сожалению, сложилась плохая практика, что в конце года у нас периодически возникают нефтегазовые вопросы, на фоне чего и возникает обострение. Но история показывает, что мы всегда находили возможности их урегулирования. Президент Александр Лукашенко во время последнего визита в РФ сказал, что мы серьезно продвинулись вперед в переговорном процессе, взаимопонимание углубилось и в следующий раз мы решим эти проблемы. У президента есть абсолютная убежденность в этом.

При этом посол подчеркнул, что в двусторонних отношениях нет кризиса:

— Я не думаю, что есть ухудшение в отношениях, отдельные российские СМИ гипертрофировали известные расхождения в подходах двух стран.

Отметим, что вслед за интервью Семашко российский «Коммерсантъ» опубликовал статью, в которой утверждается, что Лукашенко не смог напугать Москву новостью о возможном возвращении посла США в Минск и теперь вынужден вновь торговаться за компенсации по налоговому маневру.

— Посол должен говорить, что все в порядке, у него такая функция, — рассказал в экспресс-комментарии «Салідарнасці» политолог Валерий Карбалевич. — Лукашенко во время двух последних совещаний комментировал белорусско-российские отношения. И из этих комментариев следует, что далеко не все так хорошо в этих отношениях.

По мнению политолога, заявления главы государства о том, что Москва может потерять главного союзника, а также ряд других оценок, вовсе не случайны:

— Эти заявления говорят о том, что Россия оказывает сильное давление, что свидетельствует о кризисе в отношениях.

Комментируя слова посла о том, что стороны через некоторое время урегулируют спорные вопросы, собеседник «Салідарнасці» отметил:

— Здесь важно понимать, что имеется в виду под урегулированием. Ведь позиции сторон настолько разные, что тяжело представить, на чем будет базироваться этот компромисс. Россия настаивает на интеграции, речь идет об объединении денежных систем. Белорусская сторона на это идти не хочет, Лукашенко озвучил условия, которые, очевидно, не могут стать основой для подобного объединения. Таким образом, конфликт и кризис есть. И я не вижу пока, каким образом его можно решить.

Валерий Карбалевич считает, что наиболее вероятным развитием событий будет следующий сценарий: стороны не смогут договориться по вопросам интеграции, и в ответ Москва откажется компенсировать налоговый маневр, оставив Беларусь без денег.

Конфликт между Минском и Москвой будет длительным, считает эксперт:

— Он будет длиться месяцами. Стороны будут периодически обмениваться уколами: Россия задействует СМИ, федеральные каналы, белорусская сторона будет обороняться, делая символические шаги в сторону Запада, а параллельно будут идти переговоры.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Валерий Карбалевич прокомментировал оптимистичные заявления Владимира Семашко.
 
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