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"А что случится, если вдруг своими откровениями решит поделиться Алина Кабаева?"

21.01.2019 16:57 — Разное | UDF  
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Фото: Инстаграм Насти Рыбки
Профессор IE Business school (Мадрид) Максим Миронов рассуждает о том, зачем Путин прессует Рыбку.

Во-первых, ни у кого не должно остаться сомнений, что за злоключениями Насти Рыбки стоит российское государство. Она в феврале 2018 г. была арестована в Паттайе и почти год провела в тайской тюрьме за проведение секс-тренингов.

Кому довелось бывать в Таиланде и особенно в Паттайе может оценить всю абсурдность подобных обвинений. Если в Таиланде начать сажать за проституцию, то не хватит не только тайских тюрем, но и тюрем всех окрестных государств. Когда она летела в Беларусь, ее арестовали в транзитной зоне и предъявили похожие обвинения.

В Москве подобные обвинения не менее абсурдны, чем в Таиланде. Просто наберите в гугле «Москва досуг девочки» и посмотрите на количество ссылок, в том числе платных (значит, владельцы этих «центров досуга» вполне легально закупают рекламу). Можно, конечно, предположить, что периодически полицейские проводят рейды, для галочки, и Настя была арестована в результате одного из них. Оценим вероятность подобного события.

В 2014 г. в России было привлечено к административной ответственности 10,538 проституток. Всего в России насчитывается около 1.5 миллиона проституток. То есть вероятность проститутки быть привлеченной к административной ответственности – 0.67% в год (или один шанс на 150). Вероятность привлечения к уголовной ответственности и того меньше.

К примеру, в 2016 г. всего по статьям 240 и 241 УК (вовлечение в занятие проституцией и организация занятия проституцией) было осуждено 496 человек. То есть вероятность привлечения по уголовной статье на одну проститутку составляет 0.03% в год (или один шанс на 3000).

По Таиланду у меня такой статистики нет. Предположим, что там похожие вероятности (хотя, скорее всего, намного меньше, так как в Таиланде к проституции относятся терпимей, чем в России).

Возможно, Настя вытянула несчастливый билет, как раз тот один из 3000, и ее привлекли к уголовной ответственности. Однако какова вероятность, что и в Москве, и в Таиланде ее бы арестовали по похожим обвинениям? 0.00033*0.00033=0.00000001, или одна десятимиллионная. Чтобы понять, что такое эта вероятность – попробуйте кинуть монетку 23 раза. Если монетка 23 раза подряд упадет решкой, то это и есть примерно эта вероятность.

Таких совпадений в реальной жизни не бывает. Значит, кто-то этим событиям помог осуществиться. В России уголовное дело организовать достаточно дешево – коррумпирование полицейских довольно часто используется бизнесменами в своих разборках. Вполне возможно, что и в этом случае вопрос мог быть решен без вовлечения властей.

Однако возбуждение дела в Таиланде – это уже международная политика, и находится за пределами компетенции Дерипаски или какого-либо бизнесмена. Неформальная просьба тайским правоохранителям задержать кого надо – это уже компетенция МИДа или спецслужб, а они напрямую подчиняются президенту страны. Да и силовой арест в международной трансфертной зоне аэропорта, причем по такой экзотической статье – 240 УК – на это тоже нужна была команда с самого верха. По статье 240.1 в 2016 г. было осуждено всего 3 человека, по статье 240.2 – 15 человек.

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Почему Путин принял решение направить всю репрессивную мощь государственной машины на Настю Рыбку?

Год назад перед ним возникла проблема: государственные секреты утекли наружу. Возможно, именно откровения Насти Рыбки повлияли на введение санкций, в том числе против Дерипаски. У него было два варианта реакции. Первый – жестко наказать Приходько и Дерипаску, которые в присутствии малознакомой девушки из эскорта разбалтывают военную тайну. Второй вариант – до смерти запугать девушку из эскорта, чтобы перестала болтать и уничтожила все имеющееся у нее записи.

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Первый вариант не очень подходит, ведь вся путинская вертикаль держится на коррупции. Единственный смысл коррупции для чиновника – это наслаждаться материальными благами, которые она дает. К яхтам и виллам часто прилагаются красивые девушки. Если послать жесткий сигнал чиновникам — «кончайте развлекаться с молодыми бабами, вернитесь в семью, к жене, к детям», то это может понизить их лояльность.

Пристрастие Дерипаски и Приходько к девушкам, которые им в дочки годятся, — не исключение, а скорее, практика. У Сечина есть (точнее, была) своя княгиня Ольга, которая моложе его на 25 лет. У Костина есть официальная любовница Наиля Аскер-заде, в сети также периодически появляются его видео развлечений с другими девушками, которые по его заказу тщательно вычищаются. Да и бабушка Алины Кабаевой неспроста получила элитные квартиры от Геннадия Тимченко.

Как и в древнем Риме, патриции имеют право на разврат, и Путин не может лишить их этого права без риска для стабильности своего положения. Не болтать при девушках запретить еще сложнее. Ведь они, наверно, и так стараются, но, в конце концов, они же не профессиональные шпионы, а просто люди.

Остался второй вариант – до смерти зашугать Настю Рыбку. Тем самым послать сигнал не только ей, но и другим девушкам, которые были (и есть) в похожем положении: «Не болтайте, а то мы вас уничтожим».

Представляете, сколько всего может интересного рассказать Ольга Сечина или Наиля Аскер-заде. А сколько могут рассказать девушки, о существовании которых мы сейчас даже не представляем?

А что случится, если вдруг своими откровениями решит поделиться Алина Кабаева? Вот и Путин представил и решил устроить публичное устрашение. Причем сигнал было решено послать в максимально жесткой форме – даже не пытайтесь скрыться за границей. Мы и там вас достанем.

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Максим Миронов рассуждает о том, зачем Путин прессует Рыбку.
 
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