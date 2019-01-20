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«Народ Зимбабве рассматривают Беларусь как братскую страну». Цитаты недели
Пять любопытных цитат минувшей недели.
Александр Лукашенко, президент
18 января на встрече с дипломатами (цит. по «
Мы знаем, как на это реагировать. К счастью, сейчас не только первый, второй и третий канал «России» транслируются на всю Россию. Но есть и интернет. И мы свою точку зрения всегда доведём до русского человека, и до россиянина вообще.
Белорусско-российские страсти не утихают. Российские СМИ бьют по Беларуси информационными залпами. Лукашенко
Глава МИД Владимир Макей тем временем заявил, что
Любопытную ремарку по теме сделал публицист Виктор Мартинович в колонке на
«Россия как таковая — не империя. Империей ее делали две идеологии: русский монархизм и социализм советского толка. Под принятие второй идеологии Беларусь тщательно выстраивалось последние 15 лет. Празднуете 100-летие образования ВЛКСМ и БССР? Назначаете коммунистов в образовательную вертикаль? Ну-ну. Счастливого вам 1991 года наоборот».
Николай Статкевич, политик
17 января, обращаясь к Лукашенко в эфире «
Я обращаюсь к нему напрямую. Давай решим проблему мирно! Если ты хоть что-то думаешь о стране, то возвращай честные выборы! Снимай судимости с честных людей, и давай встретимся на честных выборах.
Ветеран оппозиции отошел от радикальных лозунгов и теперь ратует «за мирные перемены» (давний мем, порожденный движением «Говори правду»). В случае, если Лукашенко откажется от честных выборов, Статкевич обещает, что будет хуже. «Давай договоримся!» — призвал он президента.
Надо сказать, Статкевич довольно непоследователен в своей политике.
«Статкевич 2015-2018:
- Выборов нет, только бойкот!
- Митинги, движ, "валить режим"
- Все кто не со мной: предатели, агенты, "концертная оппозиция"
Статкевич 2019: "Я иду на выборы, Лукашенко - давай договоримся, и мы тут вообще за мирные перемены!"»
Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич), эскортница
17 января в телеграм-канале «
Этой стране нужна любовница, а не батька.
А вот и достойный конкурент вышеупомянутому Статкевичу. Скандальная эксортница, попалившая российского олигарха и российское вмешательство в американские выборы,
Владимир Ковалкин, экономист
14 января в интервью
Особенно невыгодно платить взносы мужчинам, которые отдают в ФСЗН в 4 раза больше средств, чем в старости успевают получить в виде пенсии.
С 2022 года мужчины будут выходить на пенсию с 63 лет, а женщины с 58 лет, в то время как средняя продолжительность белорусских мужчин составляет 69,3 года, а женщин — 79,2 года.
Эммерсон Мнангагва, президент Зимбабве
17 января
Моя администрация и народ Зимбабве в целом рассматривают Республику Беларусь как братскую страну.
«Ну почему мы не можем в стратегическое сотрудничество с кем-нибудь, у кого нет проблем с едой и водой?!»
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