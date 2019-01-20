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«Народ Зимбабве рассматривают Беларусь как братскую страну». Цитаты недели

21.01.2019 15:37 — Разное | UDF  
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Пять любопытных цитат минувшей недели.




«Народ Зимбабве рассматривают Беларусь как братскую страну». Цитаты недели


Александр Лукашенко, президент
18 января на встрече с дипломатами (цит. по «Еврорадио»)


Мы знаем, как на это реагировать. К счастью, сейчас не только первый, второй и третий канал «России» транслируются на всю Россию. Но есть и интернет. И мы свою точку зрения всегда доведём до русского человека, и до россиянина вообще.


Белорусско-российские страсти не утихают. Российские СМИ бьют по Беларуси информационными залпами. Лукашенко осудил нападки («Неужели кому-то Украины не хватает?») и в том числе раздуваемые фейки, — защищая при этом Путина, на которого давят. А еще подчеркнул, что союз может строиться только на равноправных условиях.

Глава МИД Владимир Макей тем временем заявил, что торговать суверенитетом нельзя, а еще что ведутся переговоры о расширении дипприсутствия США в Беларуси. «Правый сектор» заявил о готовности поддержать Беларусь. А российский министр финансов Антон Силуанов предложил белорусам «охладиться»…

Любопытную ремарку по теме сделал публицист Виктор Мартинович в колонке на budzma.by:

«Россия как таковая — не империя. Империей ее делали две идеологии: русский монархизм и социализм советского толка. Под принятие второй идеологии Беларусь тщательно выстраивалось последние 15 лет. Празднуете 100-летие образования ВЛКСМ и БССР? Назначаете коммунистов в образовательную вертикаль? Ну-ну. Счастливого вам 1991 года наоборот».




«Народ Зимбабве рассматривают Беларусь как братскую страну». Цитаты недели


Николай Статкевич, политик
17 января, обращаясь к Лукашенко в эфире «Еврорадио»


Я обращаюсь к нему напрямую. Давай решим проблему мирно! Если ты хоть что-то думаешь о стране, то возвращай честные выборы! Снимай судимости с честных людей, и давай встретимся на честных выборах.


Ветеран оппозиции отошел от радикальных лозунгов и теперь ратует «за мирные перемены» (давний мем, порожденный движением «Говори правду»). В случае, если Лукашенко откажется от честных выборов, Статкевич обещает, что будет хуже. «Давай договоримся!» — призвал он президента.

Надо сказать, Статкевич довольно непоследователен в своей политике.

«Статкевич 2015-2018:
- Выборов нет, только бойкот!
- Митинги, движ, "валить режим"
- Все кто не со мной: предатели, агенты, "концертная оппозиция"

Статкевич 2019: "Я иду на выборы, Лукашенко - давай договоримся, и мы тут вообще за мирные перемены!"» (с)




«Народ Зимбабве рассматривают Беларусь как братскую страну». Цитаты недели


Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич), эскортница
17 января в телеграм-канале «Бойлерная»


Этой стране нужна любовница, а не батька.


А вот и достойный конкурент вышеупомянутому Статкевичу. Скандальная эксортница, попалившая российского олигарха и российское вмешательство в американские выборы, собралась в президентки Беларуси. Стратегия предвыборной кампании строится вокруг национального сексуального раскрепощения белорусов.




«Народ Зимбабве рассматривают Беларусь как братскую страну». Цитаты недели


Владимир Ковалкин, экономист
14 января в интервью «Завтра твоей страны»


Особенно невыгодно платить взносы мужчинам, которые отдают в ФСЗН в 4 раза больше средств, чем в старости успевают получить в виде пенсии.


С 2022 года мужчины будут выходить на пенсию с 63 лет, а женщины с 58 лет, в то время как средняя продолжительность белорусских мужчин составляет 69,3 года, а женщин — 79,2 года.




«Народ Зимбабве рассматривают Беларусь как братскую страну». Цитаты недели


Эммерсон Мнангагва, президент Зимбабве
17 января в Минске


Моя администрация и народ Зимбабве в целом рассматривают Республику Беларусь как братскую страну.


«Ну почему мы не можем в стратегическое сотрудничество с кем-нибудь, у кого нет проблем с едой и водой?!» (с)

 
Теги: Минск
 
 
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