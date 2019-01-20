«Народ Зимбабве рассматривают Беларусь как братскую страну». Цитаты недели

Пять любопытных цитат минувшей недели.











Александр Лукашенко, президент

18 января на встрече с дипломатами (цит. по « Еврорадио ») , президент18 января на встрече с дипломатами (цит. по «»)

Мы знаем, как на это реагировать. К счастью, сейчас не только первый, второй и третий канал «России» транслируются на всю Россию. Но есть и интернет. И мы свою точку зрения всегда доведём до русского человека, и до россиянина вообще.

Николай Статкевич, политик

17 января, обращаясь к Лукашенко в эфире « Еврорадио » , политик17 января, обращаясь к Лукашенко в эфире «

Я обращаюсь к нему напрямую. Давай решим проблему мирно! Если ты хоть что-то думаешь о стране, то возвращай честные выборы! Снимай судимости с честных людей, и давай встретимся на честных выборах.

(с)

Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич), эскортница

17 января в телеграм-канале « Бойлерная » (Анастасия Вашукевич), эскортница17 января в телеграм-канале «

Этой стране нужна любовница, а не батька.

Владимир Ковалкин, экономист

14 января в интервью «Завтра твоей страны» , экономист14 января в интервью

Особенно невыгодно платить взносы мужчинам, которые отдают в ФСЗН в 4 раза больше средств, чем в старости успевают получить в виде пенсии.

Эммерсон Мнангагва, президент Зимбабве

17 января в Минске президент Зимбабве17 января

Моя администрация и народ Зимбабве в целом рассматривают Республику Беларусь как братскую страну.

(с)

Белорусско-российские страсти не утихают. Российские СМИ бьют по Беларуси информационными залпами. Лукашенконападки () и в том числе раздуваемые, — защищая при этом Путина, на которого. А еще подчеркнул, что союз может строиться только на равноправных условиях.Глава МИД Владимир Макей тем временем заявил, что, а еще что ведутся переговоры ов Беларуси.заявил о готовности поддержать Беларусь. А российский министр финансов Антон Силуанов предложил белорусам «»…Любопытную ремарку по теме сделал публицист Виктор Мартинович в колонке наВетеран оппозиции отошел от радикальных лозунгов и теперь ратует «за мирные перемены» (давний мем, порожденный движением «Говори правду»). В случае, если Лукашенко откажется от честных выборов, Статкевич обещает, что будет хуже. «Давай договоримся!» — призвал он президента.Надо сказать, Статкевич довольно непоследователен в своей политике.А вот и достойный конкурент вышеупомянутому Статкевичу. Скандальная эксортница, попалившая российского олигарха и российское вмешательство в американские выборы,Беларуси. Стратегия предвыборной кампании строится вокруг национального сексуального раскрепощения белорусов.С 2022 года мужчины будут выходить на пенсию с 63 лет, а женщины с 58 лет, в то время как средняя продолжительность белорусских мужчин составляет 69,3 года, а женщин — 79,2 года.