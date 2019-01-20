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ЦИК Украины уже зарегистрировал 12 кандидатов в президенты

21.01.2019 17:26 — Разное | Интерфакс  
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Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты Украины на выборах 31 марта 2019 года - Александра Шевченко и Романа Насирова.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение ЦИК приняла на заседании в понедельник.

Экс-глава Государственной фискальной службы Украины Р.Насиров баллотируется в президенты как самовыдвиженец.

Внефракционный народный депутат А.Шевченко - кандидат от партии "Укроп", где выиграл внутренние праймериз.

 

 
 
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Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты Украины на выборах 31 марта 2019 года - Александра Шевченко и Романа...
 
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