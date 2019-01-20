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"Белоруснефть" завершила бурение еще одной скважины для "ДТЭК Нефтегаз" на Семиренковском месторождении
ПО "Белоруснефть" на месяц раньше запланированного срока завершило бурение для ООО "ДТЭК Нефтегаз" скважины №61 на Семиренковском газоконденсатном месторождении в Полтавской области, сообщила пресс-служба ДТЭК.
"Скважина наклонно-направленного типа глубиной 5 605 м с отходом от вертикали 380 м, пробурена с целью доразведки окраинной части месторождения. Объект находится в испытании с целью подбора оптимального режима эксплуатации и подготовки к вводу в действующий фонд", - отмечено в сообщении.
Техническое и технологическое сопровождение бурения наклонно-направленного участка скважины осуществлено компанией Schlumberger
Как сообщалось, в 2018 году "ДТЭК Нефтегаз" добыл 1,649 млрд куб. м природного газа, что практически соответствует уровню добычи 2017 года (1,65 млрд куб. м). В 2019 году компания планирует увеличить добычу - до 1,8 млрд куб. м
"ДТЭК Нафтогаз" - операционная компания, отвечающая за нефтегазовое направление в структуре энергетического холдинга ДТЭК. В портфель активов "ДТЭК Нефтегаз" входят "Нафтогазвыдобування" и "Нефтегазразработка", ведущие разведку и добычу углеводородов на трех лицензионных участках в Полтавской и Харьковской областях.
ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.
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"Белоруснефть" завершила бурение еще одной скважины для "ДТЭК Нефтегаз" на Семиренковском месторождении
ПО "Белоруснефть" на месяц раньше запланированного срока завершило бурение для ООО "ДТЭК Нефтегаз" скважины №61 на Семиренковском газоконденсатном месторождении в...
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