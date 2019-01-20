МВД отмечает значительный рост хищений в интернет-банкинге, предлагает банкам усилить защиту

В Беларуси количество выявленных хищений с использованием компьютерной техники в 2018 году выросло в 1,5 раза и превысило 3,5 тыс. преступлений.

При этом увеличился удельный вес хищений путем несанкционированного доступа к системам интернет-банкинга, сказано в письме МВД в адрес белорусских банков. Агентство "Интерфакс-Запад" ознакомилось с текстом письма.

Правоохранители отмечают, что в большинстве случаев злоумышленники использовали зарубежные IP-адреса. Это означает, что преступники находятся за границей или используют средства анонимизации.

В числе основных причин, которые позволяют злоумышленникам совершать хищения с банковских счетов посредством интернет-банкинга в МВД называют использование простых паролей и возможность в большинстве систем осуществить неограниченное число попыток авторизации. Кроме того, в МВД отмечают, что в ряде случаев сотрудники банков навязывают услугу "Интернет-банкинг" клиентам и устанавливают при этом реквизиты доступа, которые не соответствуют критериям безопасности. Также злоумышленники завладевают паролями, рассылая "фишинговые" сообщения и заманивая клиентов на поддельные интернет-сайты.

МВД подчеркивает необходимость принятия банками мер безопасности при использовании интернет-банкинга. В частности, МВД рекомендует банкам исключить использование простых паролей, запретить возможность установки одинакового имени и пароля и ограничить тремя попытками возможность входа в систему.