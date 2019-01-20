В Гродненской области завершен второй этап строительства социального жилья при поддержке Китая

В Гродненской области завершен второй этап строительства социального жилья с технико-экономической помощью Китайской Народной Республики, сообщает Гродненский облисполком.

"Проект строительства социального жилья на Гродненщине разбит на три этапа. Первый 99-квартирный дом был построен в мае 2017 года. Второй этап включал строительство социального жилья в Лиде и Слониме. Два 144-кваритных дома введены в эксплуатацию в 2018 году в рамках реализации мероприятий по освоению технико-экономической помощи Китайской Народной Республики", - рассказали в облисполкоме.

По информации областной администрации, на третьем этапе реализации совместного с Китаем проекта возведение двух жилых домов в Лиде и Ошмянах.