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Генпрокуратура не нашла оснований для привлечения к ответственности главы МВД Шуневича за высказывания о ЛГБТ

21.01.2019 16:15 — Разное | Интерфакс  
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Генеральная прокуратура Беларуси не нашла оснований для привлечения к уголовной ответственности министра внутренних дел Игоря Шуневича  за высказывания о ЛГБТ, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".

"Генеральная прокуратура посчитала, что оснований для принятия мер прокурорского реагирования нет", - отметили в "Весне". 

По информации правозащитного центра, соответствующее решение содержится в ответе Генпрокуратуры  на обращение правозащитников.

В частности, заявили в "Весне", в Генпрокуратуре посчитали, что И.Шуневич в интервью высказал "личное мнение по некоторым вопросам". "В данной статье не используются слова, фразы и словосочетания, использование которых позволило бы утверждать о наличии в них состава какого-либо правонарушения или уголовно наказуемого деяния", - отмечается в ответе надзорного ведомства.

Как сообщалось, правозащитный центр "Весна" направил заявления в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет с требованием провести проверку по факту высказываний министра внутренних дел Игоря Шуневича в отношении представителей сексуальных меньшинств.

Заявления были направлены за подписью председателя "Весны" Алеся Беляцкого и юриста Валентина Стефановича. Речь шла об интервью министра, в котором он высказался относительно граждан Республики Беларусь, принадлежащих к сообществу ЛГБТК+, назвав их "дырявыми".

 
 
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Генеральная прокуратура Беларуси не нашла оснований для привлечения к уголовной ответственности министра внутренних дел Игоря Шуневича  за высказывания о ЛГБТ,...
 
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