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МВФ понизил оценку роста мирового ВВП в 2019 году до 3,5%

21.01.2019 16:12 — Разное | Интерфакс  
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Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой октябрьский прогноз роста мирового ВВП до 3,5% с 3,7%, говорится в январском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook, WEO).

В 2020 году МВФ ожидает роста мировой экономики на 3,6%

Прогноз для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран на текущий год также снижен на 0,2 п.п. - до 4,5%, в 2020 году рост ускорится до 4,9%, полагает МВФ.

Оценка роста экономики Индии в 2019 году повышена на 0,1 п.п. - до 7,5%, в 2020 году ожидается ускорение роста до 7,7%. Прогноз роста китайской экономики на текущий год остался прежним - 6,2%, в следующем году ожидается такой же рост. ВВП Бразилии, по мнению МВФ, вырастет в 2019 году на 2,5% (ранее ожидалось повышение на 2,4%).

В экономиках стран СНГ в 2019 году МВФ прогнозирует рост на 2,2% (ранее оценивался в 2,4%). Без учета России, рост экономики которой ухудшен на 0,2 п.п. - до 1,6%, ВВП государств СНГ в текущем году будет расти темпами на уровне 3,7% (ранее ожидался рост в 3,6%), в 2020 году - также 3,7%.

Оценка роста ВВП развитых стран в 2019 году снижена на 0,1 п.п. - до 2%, в 2020 году, по мнению фонда, произойдет замедление роста до 1,7%.

Прогноз роста экономики США остался неизменным - 2,5% и 1,8% соответственно. В странах еврозоны, по оценке МВФ, ВВП вырастет в 2019 году на 1,6% (в октябре рост оценивался в 1,9%), в 2020 году - на 1,7%.

Оценка роста экономики Японии повышена на 0,2 п.п. - до 1,1% и 0,5% соответственно.

Прогноз роста ВВП Великобритании на 2019 год не изменился - 1,5%, в 2020 году подъем может составить 1,6%.

 
 
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Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой октябрьский прогноз роста мирового ВВП до 3,5% с 3,7%, говорится в январском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook, WEO). В...
 
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