Концепция развития транспортной отрасли до 2030 года будет разработана в Беларуси

Концепцию развития транспортной отрасли до 2030 года необходимо разработать в Беларуси в ближайшее время, заявил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, представляя в понедельник коллективу министерства транспорта и коммуникации нового руководителя ведомства Алексея Авраменко.

"Первое, что необходимо сделать - это модернизировать концепцию транспортной отрасли. Мы видим, что время меняется, появляются новые подходы, новые технологии, запросы граждан, которые требуют улучшений по всем направлениям транспортной отрасли. Это касается и перевозок, и качества дорог, их обслуживания, повышения эффективности отрасли, ее оптимизации", - сказал В.Кухарев.

Его слова приводятся в сообщении пресс-службы правительства.

А.Авраменко в свою очередь сообщил, что концепция развития отрасли будет разработана в течение месяца-двух. "В ней будут отражены все основные направления развития транспортного сектора: железнодорожного транспорта, авиационного, водного и автомобильного. В концепции мы расставим приоритеты дальнейшего развития, это будет системный документ", - сказал министр.

Он напомнил, что в настоящее время действует несколько программных документов, в числе которых госпрограмма развития транспортного комплекса до 2020 года и госпрограмма развития дорог до 2020 года. Общие подходы этих документов будут пересмотрены, чтобы работать на более отдаленную перспективу.