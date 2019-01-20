Учителям и врачам повысят зарплаты

Заработные платы отдельным категориям работникам сфер образования и здравоохранения будут увеличены, сообщили в пресс-службе правительства.

Соответствующее решение содержится в постановлении Совмина N36 от 19 января 2019 года.

Как отметили в пресс-службе, с 1 января 2019 года предусмотрено установление надбавок педагогическим работникам. На эти цели будет направляться 5% планового фонда оплаты труда этих работников.

Также предусмотрено увеличение размеров действующих повышений тарифных окладов помощников воспитателей (с 20% до 25%) и доплат врачам-специалистам (с 20% до 24% оклада), медицинским работникам, имеющим среднее специальное образование (с 13% до 16% оклада); установление доплат фармацевтическим работникам, имеющим среднее специальное образование (в размере 1%).