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Новогрудский завод газовой аппаратуры стал финалистом конкурса премии СНГ за достижения в области качества
Резидент СЭЗ "Гродноинвест" ОАО "Новогрудский завод газовой аппаратуры" стал финалистом конкурса премии СНГ за достижения в области качества, сообщили в администрации СЭЗ.
"По итогам первого этапа конкурса премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг ОАО "Новогрудский завод газовой аппаратуры" вошел в число финалистов премии в номинации "Производство продукции производственного назначения" с численностью работающих от 251 до 3 тыс. человек", - рассказали в "Гродноинвест".
По информации СЭЗ, за звание лауреата конкурса, вместе с новогрудским предприятием, в различных номинациях борются еще три белорусские компании: ОАО "Торгмаш" из Бобруйска, ОАО "Белорусская металлургическая компания" и ОАО "Агрокомбинат Дзержинский".
ОАО "Новогрудский завод газовой аппаратуры" - производитель газовой аппаратуры широкого спектра в СНГ с опытом работы более 50 лет. В качестве резидента СЭЗ "Гродноинвест" зарегистрировано в 2013 году. В компании функционируют система менеджмента качества на проектирование и производство продукции, система управления охраной труда, система управления окружающей средой.
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Новогрудский завод газовой аппаратуры стал финалистом конкурса премии СНГ за достижения в области качества
Резидент СЭЗ "Гродноинвест" ОАО "Новогрудский завод газовой аппаратуры" стал финалистом конкурса премии СНГ за достижения в области качества, сообщили в...
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