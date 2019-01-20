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Новогрудский завод газовой аппаратуры стал финалистом конкурса премии СНГ за достижения в области качества

21.01.2019 15:43 — Разное | Интерфакс  
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Резидент СЭЗ "Гродноинвест" ОАО "Новогрудский завод газовой аппаратуры" стал финалистом конкурса премии СНГ за достижения в области качества, сообщили в администрации СЭЗ.

"По итогам первого этапа конкурса премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг ОАО "Новогрудский завод газовой аппаратуры" вошел в число финалистов премии в номинации "Производство продукции производственного назначения" с численностью работающих от 251 до 3 тыс. человек", - рассказали в "Гродноинвест".

По информации СЭЗ, за звание лауреата конкурса, вместе с новогрудским предприятием, в различных номинациях борются еще три белорусские компании: ОАО "Торгмаш" из Бобруйска, ОАО "Белорусская металлургическая компания" и ОАО "Агрокомбинат Дзержинский".

ОАО "Новогрудский завод газовой аппаратуры" - производитель газовой аппаратуры широкого спектра в СНГ с опытом работы более 50 лет. В качестве резидента СЭЗ "Гродноинвест" зарегистрировано в 2013 году. В компании функционируют система менеджмента качества на проектирование  и производство продукции, система управления охраной труда, система управления окружающей средой.

 
 
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Резидент СЭЗ "Гродноинвест" ОАО "Новогрудский завод газовой аппаратуры" стал финалистом конкурса премии СНГ за достижения в области качества, сообщили в...
 
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