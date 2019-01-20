ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент Молдовы отказался от участия в парламентских выборах

21.01.2019 15:40 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что не будет баллотироваться в качестве кандидата в депутаты на предстоящих 24 февраля парламентских выборах.

"Я принял решение не участвовать в выборах в качестве кандидата в депутаты парламента", - заявил И.Додон в понедельник в обращении к гражданам в связи с начинающейся избирательной кампанией.

В то же время, он подчеркнул, что будет продолжать оказывать содействие Партии социалистов, при поддержке которой стал президентом страны.

Ранее И.Додон неоднократно говорил, что он намерен участвовать в выборах в качестве кандидата в депутаты по спискам Партии социалистов, чтобы стать "локомотивом" для партии, лидером которой он был до избрания на пост президента.

В обращении в понедельник И.Додон заявил: "Это очень ответственные выборы. Необходимо создать равные и справедливые условия для всех кандидатов, партий и граждан Молдовы. Это является ключевым условием для признания выборов легитимными как внутри страны, так и со стороны международного сообщества".

Он пообещал "сделать все для того, чтобы способствовать проведению корректных и транспарентных выборов".

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что не будет баллотироваться в качестве кандидата в депутаты на предстоящих 24 февраля парламентских выборах. "Я принял...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Бог меня зафрендил». Ватикан запустил соцсеть для католиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
21.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика