Нибиру атакует: сбылось последнее пророчество апокалипсиса, из стены плача выползла змея

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Для экспертов, давно изучающих связь апокалипсиса с Нибиру, предвестники скорого конца света, не стали сюрпризом. Ведь еще ранее о начавшемся апокалипсисе свидетельствовали сбывшиеся предсказания Торы.В связи с этим центр мировых религий – Израиль – стал предметом повышенного внимания. Это святое для большинства верующих место может стать мишенью для Нибиру, сейчас там можно наблюдать аномальные явления, передает "Российский Диалог" со ссылкой на19 января.Страну накрыла серьезная природная катастрофа: Иерусалиме стал заложником мощного снежного шторма. Это событие случилось за три дня до крещения, в чем священнослужители узрели недобрый знак.Отметим, что снег в Израиле выпал впервые за последние четыре года, такая погода считается крайне аномальной и вызвала в стране всеобщий хаос и транспортной коллапс. Расход электроэнергии в эти дни в Израиле вырос в несколько раз, а коммунальные службы едва справляются с очищением дорог.Снежный шторм накануне Крещения - еще один знак конца света, за которым последует второе пришествие Христа. Однако не только это заставляет некоторых ученых настаивать на приближении судного дня, сбылось еще одно пророчество – самое значимое – из Стены плача выползла змея, грозное предзнаменование получилось запечатлеть на фото.Однако ученые призывают не паниковать, приход Иисуса не будет означать смерть человечества. Праведники выживут и обретут Царствие Небесное. Миссия уничтожит болезни, войны, злобу и зависть, ни одна из человеческих подлостей не переживет судный день. Грешники же попадут в ад.