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69-летняя Пугачева оставила молодого Галкина ради старца

21.01.2019 17:37 — Разное | UDF  
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Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: пресс-служба
Алла Борисовна – очень верующий и набожный человек. Она крестила детей, внуков, сама дважды венчалась. Вот и в храмы приходит часто, делая щедрые пожертвования.

"Выдать бы тебя за богатого человека, и я бы тогда была покойней, пошла бы себе в пустынь, потом в Киев... в Москву, и так бы все ходила", – вздыхала Варя в чеховском "Вишневом саде". Вот и Алла Пугачева вышла замуж за владельца замка и теперь ходит по богомольям.

На днях Примадонна выбрала для визита Соборный храм святого благоверного Игоря Черниговского, что в подмосковном Переделкино. Он был освящен в 2012 году патриархом Кириллом и с тех пор является любимым у многих звезд, которые живут рядом.

"Алла Борисовна не первый раз приезжает к нам, – похвастались в божьем доме. – Давно нас поддерживает, помогает финансово, частенько бывает на службах".

Правда, в этот раз в храм она приехала не только по велению сердца, но и по делам. "Мы пригласили ее, чтобы обсудить творческий центр, который сейчас открываем с благословения святейшего патриарха, – рассказали в храме. – Будем записывать диалоги с известными людьми. Одна из них – Алла Пугачева, она интересуется темой религии, глубоко верит в Бога, является невероятно мудрой женщиной, у которой есть чему поучиться".

Кроме того, артистка, как выяснил StarHit, давно хотела познакомиться с известным в церковных кругах старцем Илием Ноздриным, духовником патриарха Кирилла. Мол, многие известные люди, да и простые смертные после встречи с ним стали по-другому смотреть на мир, он совершил немало чудес. Ради старца она на время даже оставила дома на хозяйстве молодого мужа – Максима Галкина.

 
Теги: знакомства
 
 
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Алла Борисовна – очень верующий и набожный человек.
 
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