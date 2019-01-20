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69-летняя Пугачева оставила молодого Галкина ради старца
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: пресс-служба
"Выдать бы тебя за богатого человека, и я бы тогда была покойней, пошла бы себе в пустынь, потом в Киев... в Москву, и так бы все ходила", – вздыхала Варя в чеховском "Вишневом саде". Вот и Алла Пугачева вышла замуж за владельца замка и теперь ходит по богомольям.
На днях Примадонна выбрала для визита Соборный храм святого благоверного Игоря Черниговского, что в подмосковном Переделкино. Он был освящен в 2012 году патриархом Кириллом и с тех пор является любимым у многих звезд, которые живут рядом.
"Алла Борисовна не первый раз приезжает к нам, – похвастались в божьем доме. – Давно нас поддерживает, помогает финансово, частенько бывает на службах".
Правда, в этот раз в храм она приехала не только по велению сердца, но и по делам. "Мы пригласили ее, чтобы обсудить творческий центр, который сейчас открываем с благословения святейшего патриарха, – рассказали в храме. – Будем записывать диалоги с известными людьми. Одна из них – Алла Пугачева, она интересуется темой религии, глубоко верит в Бога, является невероятно мудрой женщиной, у которой есть чему поучиться".
Кроме того, артистка, как выяснил
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Алла Борисовна – очень верующий и набожный человек.
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