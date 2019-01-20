МВД указало на прорехи в интернет-банкинге

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Силовики констатировали резкий рост краж с помощью компьютерной техники в прошлом году.

При этом увеличился удельный вес хищений посредством несанкционированного доступа к системе «интернет-банкинг», в связи с чем МВД рекомендует банкам принять меры по повышению ее безопасности, пишет TUT.BY .

По данным МВД, если в 2017 году было зафиксировано 2318 случаев хищений с помощью компьютерной техники, то в 2018-м — 3585. Злоумышленники воруют средства граждан в том числе через систему «интернет-банкинг». В прошлом году был заведен ряд уголовных дел по таким фактам. Среди потерпевших – клиенты ряда белорусских банков, в том числе Белагропромбанка и БПС-Сбербанка.

В большинстве краж злоумышленники использовали зарубежные IP-адреса, что свидетельствует либо о том, что преступники находятся за рубежом, либо используются средства анонимизации. Завладение паролями происходит посредством фишинговых сообщений, поддельных интернет-сайтов или вредоносных программ.

Зафиксированы случаи, когда услуга «интернет-банкинг» была не нужна клиентам, а навязывалась сотрудниками банков, которые устанавливали реквизиты доступа, не соответствующие правилам информационной безопасности, говорится в письме.

В связи с этим МВД рекомендовало банкам запретить установку простых паролей, исключить возможность регистрации клиентов с одинаковыми именами пользователей в рамках одного банка, а также предусмотреть установку по умолчанию доступа к кабинету пользователя только с белорусских «айпишников» и обязательную смену пароля при первом входе в кабинет пользователя.

