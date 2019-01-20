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Кремль ответил на шквал обращений регионов о списании долгов за газ
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что после списания долгов за газ в Чечне целый ряд российских регионов выступили с аналогичными требованиями.
"Какой-либо позиции в данном случае не выработано, вопрос чрезвычайно сложный", - сказал Песков.
Он отметил, что речь идет о поставке товара конечному потребителю компанией и компания рассчитывает на оплату, в том числе в контексте перспективных инвестиционных программ.
Песков подчеркнул, что этот вопрос нельзя рассматривать в отрыве от интересов компаний и в тоже время интересов людей.
"Вопрос очень сложный", - повторил Песков.
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В Кремле назвали "сложным вопросом" обращения ряда регионов в правоохранительные органы.
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