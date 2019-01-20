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Кремль ответил на шквал обращений регионов о списании долгов за газ

21.01.2019 17:28 — Разное | UDF  
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Дмитрий Песков
В Кремле назвали "сложным вопросом" обращения ряда регионов в правоохранительные органы о списании через суд долгов населения за газ, как это было сделано ранее в Чечне.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что после списания долгов за газ в Чечне целый ряд российских регионов выступили с аналогичными требованиями.

"Какой-либо позиции в данном случае не выработано, вопрос чрезвычайно сложный", - сказал Песков.

Он отметил, что речь идет о поставке товара конечному потребителю компанией и компания рассчитывает на оплату, в том числе в контексте перспективных инвестиционных программ.

Песков подчеркнул, что этот вопрос нельзя рассматривать в отрыве от интересов компаний и в тоже время интересов людей.

"Вопрос очень сложный", - повторил Песков.

 
 
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В Кремле назвали "сложным вопросом" обращения ряда регионов в правоохранительные органы.
 
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