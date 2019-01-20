Кремль ответил на шквал обращений регионов о списании долгов за газ



Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФпрокомментировал сообщения о том, что после списания долгов за газ в Чечне целый ряд российских регионов выступили с аналогичными требованиями.- сказал Песков.Он отметил, что речь идет о поставке товара конечному потребителю компанией и компания рассчитывает на оплату, в том числе в контексте перспективных инвестиционных программ.Песков подчеркнул, что этот вопрос нельзя рассматривать в отрыве от интересов компаний и в тоже время интересов людей.- повторил Песков.