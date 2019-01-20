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Сегодня ночью будет закрыто движение по одному из участков МКАД

21.01.2019 18:21 — Разное | Tut.by  
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В связи с выполнением ямочного ремонта на МКАД в ночь на 22 июня будет закрыто движение всех видов транспорта от ул. Казинца в сторону пр. Дзержинского. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ.

Движение будет закрыто с 2.00 до 5.00 22 января на 24 км внутреннего кольца МКАД от ул. Казинца в сторону пр. Дзержинского.

ГАИ также информирует, что 22 января с 8.00 до 17 часов 24 января будет производится замена светофорного объекта на пересечении ул. Орловская — ул. Азизова (напротив дома 24 по ул. Орловской). Автолюбителям рекомендуется при планировании маршрута движения учитывать данную информацию во избежание заторов.

 
 
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ГАИ также информирует, что 22 января с 8.00 до 17 часов 24 января будет производится замена светофорного объекта на пересечении ул. Орловская - ул. Азизова (напротив дома...
 
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