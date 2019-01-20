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Клубы территориального центра социального обслуживания населения празднуют дни рождения

21.01.2019 18:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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В территориальном центре социального обслуживания, помимо клубов по интересам Института Третьего Возраста, функционируют и другие формирования. Так, 18 января 2019 года состоялись праздничные мероприятия: клуб для семей, воспитывающих детей с инвалидностью «МамIn» отметил свой первый день рождения, а клубу многодетных семей «Family City» исполнилось 2 года со дня образования.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62742.php

Клубы территориального центра социального обслуживания населения празднуют дни рождения

За время деятельности клубов, семьи пережили много хороших моментов. Стали ближе общаться, ходить друг другу в гости, участвовать в районных мероприятиях, поддерживать друг друга в сложных жизненных ситуациях.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62742.php

Клубы территориального центра социального обслуживания населения празднуют дни рождения


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62742.php

Клубы территориального центра социального обслуживания населения празднуют дни рождения

Мероприятия проходили в теплом кругу с чаепитием, мастер-классом по моделированию шаров. Детки и мамы пели любимые песни. В зале царила домашняя и уютная атмосфера, женщины делились своим опытом воспитания детей, рецептами выпечки, обсуждали планы на предстоящий 2019 год.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62742.php

Клубы территориального центра социального обслуживания населения празднуют дни рождения


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62742.php

Клубы территориального центра социального обслуживания населения празднуют дни рождения

Любой желающий может стать членом клуба. Для вас – номер контактного телефона центра: 95-03-92.

 
 
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В территориальном центре социального обслуживания, помимо клубов по интересам Института Третьего Возраста, функционируют и другие формирования. Так, 18 января 2019...
 
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