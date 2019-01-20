Независимый брак назван в числе главных трендов современности

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Раздельно отдыхающие, ночующие в разных комнатах и даже живущие в разных квартирах, городах и странах супруги уже не считаются явлением исключительным. И этот тренд уже сказывается на рынке недвижимости и туризма.

Радикальный пример независимого брака - Дональд Трамп и его супруга Мелания: отдельные спальни, отдельные квартиры и, до самого последнего времени, разные города. И, несмотря на все это, их союз производит впечатление очень крепкого.

В книге «Микротренды, меняющие мир прямо сейчас» социолог и политолог Марк Пенн описал приметы времени последних 10 лет: мужчины-домохозяйки, популяризация ЛГБТ, снижение доверия к банкам, биохакинг, легализация марихуаны, увлечение дронами и др. Forbes опубликовал главу об одном из современных трендов: браки, в которых супруги остаются независимыми:

- Все новые тренды свидетельствуют о том, что особенности современного образа жизни приводят к переосмыслению брака. Поэтому не стоит удивляться, что многие люди, решившие создать семью, особенно в относительно поздние периоды жизни, привносят в этот союз сильный оттенок независимости: отдельно проводят отпуска, ночуют в разных спальнях, сохраняют добрачные фамилии и т. д. Никогда прежде люди, связанные узами брака, не были столь независимы друг от друга.

Существуют группы, которые жили так всегда, — например, семьи военных. Такие пары постоянно «вместе, но врозь» из-за специфики профессии; тем не менее процент разводов в таких семьях один из самых низких. То же относится и к семьям бортпроводников. Вопрос в том, насколько такие результаты характерны для семей, в которых каждый из супругов живет собственной жизнью, хотя это не обусловлено родом их занятий.

В некотором смысле этот тренд перекликается с гостевыми браками из первых «Микротрендов», где отмечался двукратный рост числа пар, живущих вместе «наездами», за период с 1992 по 2005 г. За минувшее десятилетие число таких браков стабилизировалось на уровне 3,4-3,8 млн, и такой образ жизни больше не считается чем-то исключительным. И в любом случае разнообразие способов раздельного существования супружеских пар лишь возросло. Радикальный пример независимого существования — это нынешний президент Дональд Трамп и его супруга Мелания: отдельные спальни, отдельные квартиры и, до самого последнего времени, разные города. И, несмотря на все это, их союз производит впечатление очень крепкого.

Многое из того, что наблюдается в наши дни, — всего лишь результат долгого периода самостоятельной жизни, когда каждый человек приобретает собственные привычки: ритуал отхода ко сну, режим питания, количество света, температура воздуха, уровень шума в доме и прочие физические аспекты среды обитания. Поэтому, когда люди решают вступить в брак, они далеко не всегда готовы менять образ жизни. Они предпочитают жить как привыкли, в какой-то мере соглашаясь с идеалом из фильма «Энни Холл» — отдельные квартиры через парк одна от другой.

Как пишет журнал Psychology Today, более длительные периоды, проводимые раздельно, заставляют супругов заранее планировать общее время, особенно если они не живут под одной крышей. Если им требуется провести два часа в пути, чтобы встретиться, они будут тщательно готовиться к этой встрече, проявлять ответственность и избегать возможной «монотонности в отношениях», указывается в статье. И далее: «Совершенно очевидно, что подобные «добровольные», а не «вынужденные» договоренности могут стимулировать пары к большей самоотдаче во время встреч, что ведет к более интересному и полезному времяпрепровождению, не дает скучать и повышает удовлетворенность браком».

Однако все эти поездки к любимому человеку могут быть утомительными, как минимум в первое время после обетов у алтаря. Регулярные перемещения на большие расстояния повышают вероятность развода. Если длительность поездки от супруга к супругу превышает 45 минут, вероятность развода возрастает на 40%. Однако чем дольше независимые супруги живут в таком режиме, тем меньше значит длительность поездок. Но гостевые браки — лишь верхушка айсберга. Сегодня независимый образ жизни ведут даже пары, живущие под одной крышей.

Показательный пример микротренда независимых супругов — пары, спящие отдельно друг от друга. Один из опросов Национального фонда по проблемам сна показал, что примерно четверть супружеских пар спит по отдельным кроватям, а некоторые другие исследования говорят о том, что реальная цифра ближе к 30–40%. Мебельщики и дизайнеры по интерьеру уже обратили на это внимание и все чаще предлагают планировки с двумя отдельными хозяйскими спальнями, оформленными и меблированными по-разному. По прогнозу Национальной ассоциации домостроителей, в ближайшем будущем 60% домов в Америке будут строиться с раздельными хозяйскими спальнями.

Чем объясняется такая резкая перемена? Она может быть вызвана ростом заболеваемости сонным апноэ — действительно, спать рядом с храпящим медведем не хочется никому. Нарушения сна, сопровождающиеся расстройствами дыхательной функции, встречаются все чаще во всем мире и особенно в развивающихся странах, таких как Индия, Китай и Бразилия. Раньше спать отдельно от своего партнера считалось недопустимым. Это воспринималось как признак скорого краха отношений и недостаточной близости. Но, судя по количеству денег, которые тратятся на отдельные спальни для супругов, сегодня это не вызывает неодобрения. Многие специалисты также склоняются к выводу о пользе раздельного сна. Индивидуальные спальни способны улучшить отношения между партнерами, и неважно, в чем была проблема: в храпе, манере сна или потребности в личном пространстве.

Возможно, такой независимости в поведении и образе жизни супружеские пары хотели всегда. Брак не рухнет, если один из супругов не переносит храпа другого и предпочитает пару дней в неделю проводить в собственной квартире. Учитывая то, насколько разно плановые пары создаются в сегодняшней Америке, и то, как устроена в ней жизнь, вполне возможно, что независимость супругов — полезное новшество, а не признак одиночества. Здоровый сон поднимает настроение и улучшает качество секса. Как отмечает в своей заметке в The New York Times эксперт по браку Стефани Кунц, пары с отдельными спальнями чувствуют бóльшую «уверенность» в своем браке, «не говоря уже об их сексуальной жизни».

Независимый образ жизни ведет к нескольким последствиям. В первую очередь это касается здоровья и болезней. Мало кто так переживает за здоровье человека, как его вторая половина, которая следит за тем, чтобы он проходил медосмотры и хорошо себя чувствовал. Могут ли новые тренды привести к тому, что один из супругов упустит появление тревожных симптомов, на которые другой не обращает внимания? Наука говорит о том, что брак положительно сказывается на здоровье. Недавнее обследование 25 000 жителей Великобритании показало, что наличие мужа или жены повышает вероятность выжить в случае инфаркта на 14%. Семейные люди обычно живут дольше, меньше подвержены инфарктам и инсультам, меньше склонны к депрессиям и с большей вероятностью выздоравливают после тяжелых заболеваний, чем холостые и незамужние. В отдельных подгруппах населения это еще более выраженное явление — так, неженатым белым мужчинам хуже других дается восстановление после онкологических заболеваний. Может ли это способствовать уменьшению числа независимых супругов?

Другой важный вопрос — влияние образа жизни в паре на детей. Полезно ли им жить на два дома? Или это ведет к отчужденности, похожей на ту, что испытывают дети, оставшиеся с одним из родителей после развода? Возможно также, что дети независимых супругов пой- дут по их стопам, когда, повзрослев, поймут, что независимость — за- лог успешного брака. Частично тренд к отказу от брака обусловлен значением, которое придают независимости молодые, но, возможно, модель «вместе, но порознь» станет для миллениалов удачным компромиссом. Если супруги будут сохранять свободу даже в браке, его привлекательность может увеличиться, или же, напротив, еще не состоящие в браке люди убедятся в том, что он не так уж и важен.

Обычаи, окружающие брак, также претерпевают очевидные изменения, и микротренд независимости супругов лишь расширяет представления американцев о нем. Если говорить о свадебном торжестве или ужине для родственников и друзей, то насколько изменятся старые обычаи, такие, например, как танец с невестой? Может ли то, что невеста дружит только с одним из супругов, стать причиной не приглашать на свадьбу другого? Отомрет ли обязанность совместно посещать мероприятия и торжества?

Другой тренд, связанный с независимостью супругов, — раздельно проводимые отпуска. Если раньше было принято брать с собой в качестве попутчика супруга или супругу, то теперь это уже не так. Про- водить отпуск по отдельности считается для американских пар вполне нормальным. Американцы все чаще предпочитают путешествовать поодиночке, будь то чисто мужская вылазка на природу или поездка с детьми, но без супруга. По данным портала путешествий TripAdvisor, 59% его пользователей проводили отпуска отдельно от своих лучших половин. Интересно, что отдельно друг от друга отдыхали и президент Барак Обама и его супруга Мишель, что в глазах многих экспертов выглядело «признаком силы». Как и разные постели и разные квартиры, раздельный отдых может повышать качество совместно проводимого времени.

Раздельные отпуска и большие траты на себя сказываются и на потребительском поведении. Существует целый рынок путешествий, которые предлагаются отдельно мужьям или женам, с детьми или без них. Туриндустрия обращает на это особое внимание, равно как и на растущую популярность уик-эндов типа «девичник» или «мальчишник» среди супругов со стажем. Они все чаще служат сюжетами произведений массовой культуры, причем речь идет отнюдь не только о холостяцких вечеринках перед свадьбой. Одной из главных кино- премьер лета 2017 г. стала комедия «Улетные девочки» о путешествии четырех женщин (и состоящих в отношениях, и свободных).

Возможно, на рынке появится больше туров, ориентированных на путешествующих в одиночку или небольшой компанией, в которой нет супружеских пар. Возможно, отели также станут предлагать больше дешевых одноместных номеров для туристов-одиночек. Индустрии гостеприимства придется учитывать, что отношение к поездкам и затратам на них у таких путешественников иное. Теперь, когда есть Airbnb и возможность недорого снять комнату или однокомнатную квартиру, гостиничная отрасль будет вынуждена пересмотреть и свой обычный подход с упором на двухместные номера, и цены.

Независимые супруги повлияют и на рынок жилья — собственно, это уже происходит. Строители, мебельщики и дизайнеры интерьеров ищут новые подходы к бизнесу, начиная от строительства домов с двумя хозяйскими спальнями и вплоть до дизайна, отдельно учитывающего вкусы каждого из супругов. Как сообщает The Wall Street Journal, предложения аренды домов с двумя или более хозяйскими спальнями в верхнем сегменте рынка в среднем на 9% дороже, чем с одной. Журнал Elle Decor писал, что, по данным опроса 2016 г., «почти треть интересовавшихся домами стоимостью от 2 млн долларов хотели бы иметь две раздельные хозяйские спальни».

В своих вкусах, привычках, способах тратить деньги и заботиться о здоровье люди разобщены больше, чем когда-либо прежде. И это мировой тренд. Так, в 2011 г. перепись населения в Великобритании показала, что 6% состоящих в браке лондонцев предпочитают жить отдельно друг от друга. На самом деле для Европы это характерно даже больше, чем для США. Решение часто принимается по практическим соображениям, например в связи с необходимостью продолжать учебу, или бывает следствием более либеральных взглядов. В таких странах, как Россия, Франция, Германия и Норвегия, раздельно живут около 10% супружеских пар. В Великобритании к РПП (раздельно проживающим парам) относится около 10% взрослого населения.

Может показаться, что раздельные спальни, собственные карьеры и уж тем более отдельное жилье отдаляют независимых супругов друг от друга. Но это далеко не обязательно так. Представления о браке меняются: люди все чаще хотят быть вместе со своей половиной, не поступаясь при этом собственной независимостью. В этом смысле независимые супруги стараются убить двух зайцев: получить максимум от брака, сохранив независимость.