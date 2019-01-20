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Шведский премьер озвучил новый состав правительства

21.01.2019 18:28 — Разное | Интерфакс  
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Премьер-министр Швеции Стефан Левен в понедельник представил парламенту новый состав правительства, сообщает агентство Associated Press.

Из 21 новых министров 17 являются членами Социал-демократической партии, возглавляемой С.Левеном, а еще четверо входят в Партию зеленых.

В основном состав кабинета остался неизменным: так, главой МИД осталась Маргот Вальстрем, министром финансов - Магдалена Андерссон, а министром обороны - Петер Хультквист.

Наиболее известным из новых министров стал новый глава министерства энергетики и цифровизации - Андерс Игеман, который до 2017 года занимал пост главы МВД.

Парламент Швеции 18 января проголосовал за назначение лидера Социал-демократической партии Швеции С.Левена премьер-министром страны. Голосование стало третьим с сентября 2018 года, когда неоднозначные результаты выборов привели к политическому тупику в стране.

 
 
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Премьер-министр Швеции Стефан Левен в понедельник представил парламенту новый состав правительства, сообщает агентство Associated Press. Из 21 новых министров 17 являются...
 
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