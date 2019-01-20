ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Северный поток-2" усилит позиции РФ в вопросе поставок и транзита газа, считают в "Нафтогазе"

21.01.2019 17:57 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Украинская сторона полагает, что в случае введения в эксплуатацию Россией газопровода "Северный поток-2" Москва усилит свои возможности диктовать условия в вопросах поставок и транзита газа, как Европе, так и Украине.

Такое мнение в понедельник в Брюсселе высказал исполнительный директор группы НАК "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко накануне трехсторонних газовых переговоров Украины, РФ и Европейской комиссии на политическом уровне в отношении транзита российского газа после 2019 года, которые пройдут в Брюсселе во второй половине дня в понедельник.

"Главное для России - достроить "Северный поток-2", потому что если он будет построен, и Россия сможет полностью отказаться от транзита через Украину, тогда, если и будут какие-то переговоры, то позиция России будет намного сильнее. И Россия, как она всегда этого хочет, с позиции силы, будет что-то пытаться диктовать, как Европе, новому составу Европейской комиссии (новая ЕК будет после парламентских выборов в ЕС, которые пройдут в мае - ИФ), так и политикам в Украине после выборов", - пояснил он.

Отвечая на вопрос, что будет в случае, если стороны не смогут достигнуть договоренности в отношении будущего транзита российского газа через Украину, Ю.Витренко сказал: "Если контракт не будет подписан, не будет транзита газа через Украину".

При этом он отметил, что "существенных рисков для безопасности поставок газа" нет. "В отличие от ситуации в 2009 году газ в Украине будет. Но это, прежде всего, экономическая проблема. Не будет доходов от транзита, а это около 3 млрд долларов в год", - напомнил представитель "Нафтогаза".

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украинская сторона полагает, что в случае введения в эксплуатацию Россией газопровода "Северный поток-2" Москва усилит свои возможности диктовать условия в...
 
Новости дня
Новости разные
 
За прошлый год в Могилевской области произошло 424 ДТП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
21.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика