За прошлый год в Могилевской области произошло 424 ДТП

В 2018 году на территории Могилевской области зарегистрировано 424 дорожно-транспортных происшествия, в которых 65 человек погибли, 471 получил травмы, сообщил начальник УГАИ УВД Могилевского облисполкома Михаил Невмержицкий.

"В сравнении с 2017 годом число ДТП снизилось на 35 случаев, погибших на 4 человека, количество пострадавших на 16", - приводятся слова М.Невмержицкого в сообщении на сайте облисполкома.

Самые частые ДТП — столкновения транспортных средств (42,9% от общего количества случаев). В них погибли 34 человека, 218 ранены.

За прошедший год также случилось 137 наездов на пешеходов: 24 человека погибли, 121 получил травмы. С участием одного транспортного средства произошло 93 столкновения. В них погибли 7 человек, 120 были ранены.

Одной из самых распространенных причин аварий остается управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В 2018 году сотрудниками ГАИ области выявлено 2 490 фактов управления транспортом в нетрезвом состоянии (в сравнении с 2017 годом ниже на 8,7%), в том числе повторно в течение года задержано 103 нетрезвых водителя.

"С каждым годом количество выявленных нетрезвых водителей уменьшается. В 2018-м произошло существенное снижение ДПТ, совершенных в состоянии алкогольного опьянения - практически на 40%. Это результат и нашей непримиримой борьбы с вождением в нетрезвом виде, а также ужесточения законодательства в отношении пьяных за рулем", - отметил М.Невмержицкий.