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Посол РФ Бабич подчеркивает заинтересованность в сотрудничестве с белорусским военпромом

21.01.2019 17:35 — Разное | Интерфакс  
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Посол России в Беларуси, спецпредставитель президента РФ Михаил Бабич подчеркивает тесное взаимодействие военно-промышленных комплексов двух стран и хорошие перспективы для его развития.

Как сказано в пресс-релизе посольства РФ в Беларуси, в понедельник М.Бабич посетил два предприятия белорусского военпрома - ОАО "Минский завод колесных тягачей" (МЗКТ) и ОАО "Пеленг".

"Военно-техническое сотрудничество с Россией по-прежнему остается основным направлением для белорусского ВПК. Фактор военного и военно-технического сотрудничества является системообразующим для союза России и Беларуси, обеспечивая его устойчивость в долгосрочной перспективе", - сказано в сообщении посольства по итогам визита.

В рамках визита М.Бабич обсудил с председателем Госкомвоенпрома Беларуси Романом Головченко, гендиректором МЗКТ Игорем Летовым и гендиректором ОАО "Пеленг" Владимиром Покрышкиным сотрудничество с российскими партнерами.

В посольстве отметили, что около 90% поставок продукции МЗКТ приходится на Россию, где на базе белорусских шасси устанавливаются ракетный комплекс стратегического назначения "Тополь-М", оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", а также реактивная система залпового огня "Ураган" и зенитно-ракетные системы С-300 и С-400.  В свою очередь более 200 российских предприятий являются поставщиками сырья, материалов и комплектующих для МЗКТ.

В посольстве также сообщили, что ОАО "Пеленг" развивает сотрудничество с российскими предприятиями ВПК по созданию современных прицельных комплексов для систем управления огнем перспективных образцов бронетанковой техники, разрабатываемых в Российской Федерации, и участвует в разработке тепловизионного прицела для БТР-82А и создании совместно с ОАО "КЭМЗ" (г.Ковров) пулеметной установки ДПУ-72А.

Кроме того, в целях увеличения орбитальной группировки, состоящей из российского спутника "Канопус-В" и "Белорусского космического аппарата" (БКА), в настоящее время планируется создание 4 космических аппаратов, с улучшенным оптическим разрешением (в два раза выше, чем в БКА). Планируется, что ОАО "Пеленг" будет производить фотоаппаратуру, а основную платформу будут изготавливать в России, сказано в сообщении.

 
 
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Посол России в Беларуси, спецпредставитель президента РФ Михаил Бабич подчеркивает тесное взаимодействие военно-промышленных комплексов двух стран и хорошие...
 
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