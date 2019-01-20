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Сборная Беларуси по футболу в сентябре сыграет с Уэльсом
Белорусская федерация футбола договорилась с федерацией футбола Уэльса о проведении товарищеского матча с участием национальных сборных, сообщается на
Игра пройдёт в Уэльсе 10 сентября 2019 года. Стадион и время начала матча определятся позднее.
Сейчас сборная Уэльса готовится к квалификации чемпионата Европы УЕФА 2020 года, в которой сыграет в группе E с командами Хорватии, Словакии, Венгрии и Азербайджана.
На данный момент Уэльс занимает 19 строчку в рейтинге ФИФА.
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Игра пройдёт в Уэльсе 10 сентября 2019 года. Стадион и время начала матча определятся позднее.
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