Водитель груженого КамАЗа заснул за рулем и врезался в дерево. В кабине с ним находились его дочери

В Бобруйском районе груженый КамАЗ съехал в кювет и снес березу — водитель заснул за рулем. Люди чудом не пострадали: в кабине были еще и дочери мужчины — девочки находились на спальном месте, сообщает газета «Трыбуна працы». КамАЗ доставали из кювета 2 дня.



Фото: «Трыбуна працы»

ДТП произошло около шести утра 19 января на трассе Бобруйск — Мозырь, в районе деревни Маяк. За рулем груженого КамАЗа был житель Кобрина, на авто он перевозил 12 тонн металлических конструкций.

Машина выехала из Кобрина в Белыничи накануне вечером. 52-летний водитель частной фирмы заснул за рулем и проснулся только от удара.

Он не пострадал, как и две его дочери 7 и 9 лет. В отношении мужчины составлены два протокола: за нарушение правил перевозки пассажиров (кабина не была оборудована приспособлениями для перевозки детей) и за совершение ДТП.