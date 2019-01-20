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Водитель груженого КамАЗа заснул за рулем и врезался в дерево. В кабине с ним находились его дочери

21.01.2019 19:26 — Разное | Tut.by  
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В Бобруйском районе груженый КамАЗ съехал в кювет и снес березу — водитель заснул за рулем. Люди чудом не пострадали: в кабине были еще и дочери мужчины — девочки находились на спальном месте, сообщает газета «Трыбуна працы». КамАЗ доставали из кювета 2 дня.


Фото: «Трыбуна працы»

ДТП произошло около шести утра 19 января на трассе Бобруйск — Мозырь, в районе деревни Маяк. За рулем груженого КамАЗа был житель Кобрина, на авто он перевозил 12 тонн металлических конструкций.

Машина выехала из Кобрина в Белыничи накануне вечером. 52-летний водитель частной фирмы заснул за рулем и проснулся только от удара.

Он не пострадал, как и две его дочери 7 и 9 лет. В отношении мужчины составлены два протокола: за нарушение правил перевозки пассажиров (кабина не была оборудована приспособлениями для перевозки детей) и за совершение ДТП.

 
 
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Водитель и девочки чудом не пострадали - им даже не понадобилась медпомощь.
 
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