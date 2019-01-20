Лукашенко – послу: Армения – надежный партнер Беларуси в ЕАЭС и ОДКБ

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов зарубежных стран, сообщает пресс-служба главы государства.

Документы вручили дипломаты из Армении, Австрии, Бахрейна, Вьетнама, Ганы, Канады, Туниса, Черногории, Чехии и Сальвадора.

Лукашенко подчеркнул, что Армения была и остается надежным партнером республики, в том числе в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Белорусский лидер выразил готовность развивать сотрудничество со всеми зарубежными партнерами «на принципах уважения, искренности и порядочности».

«С учетом своего геостратегического положения мы, как никто другой, заинтересованы в мире, стабильности, неконфликтном и эффективном партнерстве. Только путем равноправного диалога устраняются стереотипы и рушатся построенные на их фундаменте стены непонимания», – сказал он.