Александр Милинкевич: Если будет интервенция – надо брать оружие

Но Москва воспользуется этой возможностью, чтобы иметь большее влияние в Беларуси, сделать Лукашенко более податливым в этой интеграции, которая на самом деле может оказаться аннексией.

И вообще, как известно, когда империя не разрастается, то она умирает. Я не исключаю, что такое может быть.

Поэтому защищаться власть будет несомненно, потому что все понимают – в Крыму, если посмотреть, от бывшей власти фактически ничего не осталось. Приехали все люди из Москвы…

Это была трагическая ошибка, так как если ты не защищаешься, значит, ты сам не считаешь, что это твоя территория. Украинцы должны были защищаться с помощью своей армии. Они этого не сделали. Запад также несет за это ответственность.

Если вдруг случилась бы ситуация, что началась военная интервенция, что белорусы должны сделать?