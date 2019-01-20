«Тунеядцы» в Беларуси начали получать SMS - фотофакт



Иллюстративное фото

brestcity.com

Фото: brestcity.com

В прошлом году на Едином портале электронных услуг разместили «базу тунеядцев», в ней — около 500 тысяч человек. Каждый мог проверить, не попал ли он в неё. Для этого нужно в службе «одно окно» получить логин и пароль. Но белорусы не очень активно интересовались этой базой. В начале января таковых было более 1500 человек.Если же выяснится, что кто-то попал в базу ошибочно, нужно будет связаться с комиссией по месту регистрации. Ей нужно прислать или принести документы, подтверждающие занятость. Комиссия их рассмотрит и примет решение об исключении человека из «чёрного списка».С 1 марта 2019 года «тунеядцем» ограничат права на получение государственной поддержки при строительстве или приобретении жилья.