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«Тунеядцы» в Беларуси начали получать SMS - фотофакт

21.01.2019 18:04 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
«Тунеядцы» в Беларуси начали получать SMS. В нём сообщается, что они попали в базу лиц, не занятых в экономике, и предлагается обратиться в комиссию по координации работы по содействию занятости населения, информирует сайт brestcity.com.

В прошлом году на Едином портале электронных услуг разместили «базу тунеядцев», в ней — около 500 тысяч человек. Каждый мог проверить, не попал ли он в неё. Для этого нужно в службе «одно окно» получить логин и пароль. Но белорусы не очень активно интересовались этой базой. В начале января таковых было более 1500 человек.

«Тунеядцы» в Беларуси начали получать SMS - фотофакт

Фото: brestcity.com

Если же выяснится, что кто-то попал в базу ошибочно, нужно будет связаться с комиссией по месту регистрации. Ей нужно прислать или принести документы, подтверждающие занятость. Комиссия их рассмотрит и примет решение об исключении человека из «чёрного списка».

С 1 марта 2019 года «тунеядцем» ограничат права на получение государственной поддержки при строительстве или приобретении жилья.

 
 
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В прошлом году на Едином портале электронных услуг разместили "базу дармоедов".
 
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