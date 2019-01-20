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Дело медиков: почему не оскудеет рука взятки дающего
Владимир Ладутько, Фото: БелаПАН
Оба обвиняются в получении взяток. За что же им их давали?
Пожалуй, это самый главный вопрос, ответ на который в идеале должен помочь найти или хотя бы подсказать путь для построения некоего очередного антикоррупционного барьера. Чтобы впредь не было возможности брать. Ведь почему берут, тут особо и задумываться не приходится: деньги нужны всем.
Замминистра, например, попал в "трудную" жизненную ситуацию. Хваленая отечественная медицина поставила ему неправильный диагноз, лечили и залечили так, что пришлось искать помощи за пределами Беларуси и платить за нее. Зарплаты высокопоставленного чиновника, мол, не хватало.
Игорь Лосицкий
Перед главврачом вопрос жизни и смерти не стоял, но хотелось мир посмотреть, много путешествовал с супругой, так Кравченок пояснил, на что деньги взяточные тратил.
У обоих фигурантов, опять же, дети подросли, за образование нужно было платить, не на завод же их к станку определять. Обычные житейские потребности! За исключением того, что у каждого из них имелись возможности жить не на одну зарплату, коими они и воспользовались. В чем признались с первых дней следствия и полученные "нечестным путем" деньги еще до суда вернули. По крайне мере те, о которых стало известно следователям.
Так за что же Игорю Лосицкому и Владимиру Кравченку взятки давали? Если коротко, по тексту обвинительного заключения, то за лоббирование интересов коммерческих структур при проведении закупок медицинского оборудования. Однако как таковой конкретики, что именно противозаконного каждый из них совершил для победы той либо иной фирмы, в суде так и не прозвучало.
Лосицкий, к месту заметить, обвиняется в получении четырех взяток на общую сумму 25 тыс. долларов (ч. 3 ст.430 УК). У Кравченка обвинительный список более весомый - ч.2 ст.424 УК (злоупотребление служебными полномочиями), ч.2, ч.3 ст.430 УК (получение взятки в крупном и особо крупном размерах). Всего он получил десять взяток на общую сумму 28 тыс. долларов.
То есть в данном случае замминистра не прилагал никаких усилий, проще говоря, действовал в рамках своих полномочий. В противном случае, в его обвинении обязательно присутствовала бы ст. 424 или ст. 426 УК (превышение власти или служебных полномочий). Следствие такого рода действий не обнаружило.
В эпизодах Кравченка крупных взяток всего две, именно с ними связаны обвинения по ч.2 ст.424 УК. Обе были получены от директора компании «Геол-М» Владимира Ладутько. Первую в сумме 10 тыс. долларов он получил в декабре 2013 года за тендер на закупку компьютерного томографа, вторую в 15 тыс. евро -- в декабре 2017 года за поставку четырех стоматологических установок.
Владимир Кравченок
Бывший главврач свою вину полностью признал, но на допросе в суде так и не смог пояснить, каким образом лоббировал интересы «Геол-М». Сам он отрицает, что давал какие-либо противозаконные указания подчиненным. Его позицию подтвердили допрошенные в суде в качестве свидетелей и сотрудники 12-й поликлиники, члены тендерной комиссии.
Более того, о материальном ущербе как таковом речи вообще не идет, кроме традиционной для всех коррупционеров фразы в обвинении и приговорах: «Нанес существенный вред государственным и общественным интересам».
Претензий к качеству и стоимости закупленного оборудования следствие не предъявило. В противном случае на Лосицкого и Кравченка «повесили» бы и конкретный материальный ущерб.
Арифметика взяткодателя
За что же взятки давались? Этот вопрос фигурантам дела не раз задавал гособвинитель Юрий Шерснев. В ходе допроса Кравченка, например, исследовался эпизод апреля 2016 года, когда главврача пригласили в офис одной из фирм, с которой у поликлиники было заключено более двух десятков договоров на поставки расходных материалов, где ему вручили конверт с 600 рублями.
Оказалось, что никаких действий в интересах этой компании обвиняемый не совершал, по дате взятки получалось, что ранее уже было заключено и выполнено с десяток договоров безо всякого денежного вознаграждения. При этом никаких предварительных договоренностей о взятке речь не шла. «За что тогда дали?», -- спросил прокурор. «За взаимодействие», - ответил Кравченок.
Аналогичный вопрос задавался и 18 января в ходе допроса, пожалуй, самого главного свидетеля обвинения -- учредителя и директора ОДО «Геол-М» Владимира Ладутько. Бизнесмен уже засветился в нескольких коррупционных делах, которые рассматриваются в судах Центрального и Заводского районов Минска.
Там идут процессы по обвинению в получении взяток бывшего начальника главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрея Стрижака и бывшего руководителя Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения Сергея Корытько.
Первый получил от Ладутько две взятки по 10 тыс. долларов, второй – 2 тыс. долларов. Директора «Геол-М» КГБ задержал 11 июня 2018 года. Молчать он не стал, всех, что называется, слил, за что как взяткодатель получил статус свидетеля.
Кравченка Ладутько благодарил конвертами с деньгами исключительно после побед в тендерах, когда оборудование было поставлено и оплата произведена. На допросе в суде свидетель заявил, что его компания заслуженно победила, но так и не смог объяснить, каким образом главврач лоббировал интересы «Геол-М».
При этом выяснилось, что, на первый взгляд, как таковой особой материальной выгоды для него не было. По его словам, стоимость томографа составляла 218 тыс. долларов, и лишь 20% от этой суммы – прибыль компании, то есть чуть более 40 тыс. долларов, из которых 10 тыс. он отдал Кравченку.
Во втором тендере на закупку установок сумма контракта составляла 93 тыс. евро, то есть компания заработала примерно 18,5 тыс. евро, из которых на взятку Кравченку ушло 15 тыс. При таком раскладе себе осталось почти ничего, но как первая, так и вторая взятки, по его словам, были с прицелом на будущее.
«Все это окупилось», -- заявил бизнесмен в суде. И пояснил, что первая взятка фактически стала «рекламным роликом» 3D-томографа финской компании Planmeca, который он продвигал на белорусском рынке. По его словам, после монтажа оборудования, в 12-ю поликлинику приезжали медики, чтобы посмотреть на эту диковинку.
И результат не заставил себя ждать. Ладутько пояснил, что после этой удачной сделки с 2013-го по 2018 год его компания продала еще 22 томографа. Простая арифметика: дал 10 тыс. долларов, а прибыль за пять лет составила порядка 1 млн. Так что, образно выражаясь, рука дающего не оскудела, но приобрела. Ладутько, к слову, сообщил в суде, что ежегодный оборот «Геол-М» составляет порядка 10 млн. долларов.
И еще один штрих этого коррупционного дела. На допросе в суде свидетель-взяткодатель ни словом не обмолвился о том, что главврач Кравченок возражал или, мягко говоря, противился брать конверты с деньгами. Не упомянул Ладутько и о словах благодарности со стороны медика. Получается, брал молча, как должное.
По крайней мере, в этой части «дела медиков» с большой долей уверенности можно сказать, что взятки давались не столько за действие либо бездействие функционеров, сколько за их должность. В таких случаях антикоррупционные барьеры вкупе с фактором страха не работают. Идущие судебные процессы и те, которые начнутся в ближайшее время, тому яркое подтверждение.
Напомним, по официальным данным, в сфере здравоохранения в прошлом году было возбуждено 95 коррупционных дел, почти 100 человек оказались под следствием.
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В Минском городском суде продолжается процесс по резонансному "делу медиков".
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