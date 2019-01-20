ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь с февраля повышает на 7,6% тарифы на транспортировку нефти по своей территории

21.01.2019 19:04 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Беларусь с 1 февраля повышает тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории республики, сообщает пресс-служба министерства антимонопольного регулирования и торговли.

"На 2019 год тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, проиндексированы на 7,6%", - заявили в МАРТ со ссылкой на свое постановление N3.

В министерстве подчеркнули, что "установление тарифов осуществлено в строгом соответствии с действующими двухсторонними соглашениями Республики Беларусь и Российской Федерации, подписанными в 2010 году в рамках единого пакета документов, регламентирующих работу на рынках нефти и нефтепродуктов".

Так, продолжили там, методикой  изменения тарифов на эти услуги, утвержденной  министерством экономики Республики Беларусь по согласованию с Федеральной службой по тарифам Российской Федерации 27 января 2010 года, пересмотр тарифов носит плановый характер и производится ежегодно.

"В соответствии с требованиями методики тарифы изменяются, исходя из среднегодового индекса потребительских цен, установленного параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации (на 2019 год - 4,6%), увеличенного на 3 процентных пункта. Данный подход к индексации применяется, если сторонами не согласована иная величина", - напомнили в МАРТ.

"С учетом того, что тарифы установлены в российских рублях и курсовых колебаний, произошедших в предыдущие годы, удельные тарифы (на 100ткм) на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам в Республике Беларусь остаются одними из самых низких среди аналогичных тарифов в сопредельных государствах в регионе", резюмировали в министерстве.

Новые тарифы будут действовать с 1 февраля 2019 года.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь с 1 февраля повышает тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории республики, сообщает...
 
Новости дня
Новости разные
 
Учителям и врачам повысили зарплаты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
21.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика