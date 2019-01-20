Беларусь с февраля повышает на 7,6% тарифы на транспортировку нефти по своей территории

Беларусь с 1 февраля повышает тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории республики, сообщает пресс-служба министерства антимонопольного регулирования и торговли.

"На 2019 год тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, проиндексированы на 7,6%", - заявили в МАРТ со ссылкой на свое постановление N3.

В министерстве подчеркнули, что "установление тарифов осуществлено в строгом соответствии с действующими двухсторонними соглашениями Республики Беларусь и Российской Федерации, подписанными в 2010 году в рамках единого пакета документов, регламентирующих работу на рынках нефти и нефтепродуктов".

Так, продолжили там, методикой изменения тарифов на эти услуги, утвержденной министерством экономики Республики Беларусь по согласованию с Федеральной службой по тарифам Российской Федерации 27 января 2010 года, пересмотр тарифов носит плановый характер и производится ежегодно.

"В соответствии с требованиями методики тарифы изменяются, исходя из среднегодового индекса потребительских цен, установленного параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации (на 2019 год - 4,6%), увеличенного на 3 процентных пункта. Данный подход к индексации применяется, если сторонами не согласована иная величина", - напомнили в МАРТ.

"С учетом того, что тарифы установлены в российских рублях и курсовых колебаний, произошедших в предыдущие годы, удельные тарифы (на 100ткм) на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам в Республике Беларусь остаются одними из самых низких среди аналогичных тарифов в сопредельных государствах в регионе", резюмировали в министерстве.

Новые тарифы будут действовать с 1 февраля 2019 года.