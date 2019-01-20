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В 2019 году в Минске откроется только один крупный торговый центр

21.01.2019 19:46 — Разное | Партизан  
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По данным Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома, в 2019 году будет сдан торговый центр Palazzo на улице Тимирязева.



Сроки сдачи объекта неоднократно переносились, его строительство началось еще в 2003 году, пишет Интерфакс. Главной точкой притяжения минчан и гостей столицы в новый ТЦ, как планируется, станет первый в Беларуси кинотеатр IMAX. Среди якорных операторов называются Inditex и H&M.

Palazzo, общей площадью 62,5 тыс. кв.м., станет единственным крупным ТЦ, который будет построен в столице в текущем году. Помимо него начнут работу торговые объекты со значительно меньшей площадью - ТЦ с гипермаркетом "Виталюр" на  Каролинской улице в Брилевичах и торговый комплекс на ул. Асаналиева, 44, вторая очередь которого будет сдана уже в ближайшее время.


Вместе с тем, по статистике, подготовленной консалтинговой компанией Colliers International Belarus, обеспеченность актуальными торговыми площадями в Минске значительно отстает от столиц соседних стран.


 
Теги: Минск
 
 
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По данным Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома, в 2019 году будет сдан торговый центр Palazzo на улице Тимирязева.
 
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