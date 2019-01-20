ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Из-за массовых протестов президент Зимбабве прервал турне

21.01.2019 19:32 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Эммерсон Мнангагва сообщил в Твиттере, что прерывает свое турне и не поедет в Давос из-за массовых протестов в стране.


Фото: president.gov.by

 

«Из-за экономической ситуации я вернусь домой после продуктивной недели двусторонних торгово-инвестиционных встреч. Нас в Давосе квалифицированно представит министр финансов Мтули Нкубе. Первоочередная задача состоит в том, чтобы в Зимбабве вернулось спокойствие, стабильность и работоспособность», — написал президент Мнангагва.

  

Он планировал посетить форум в Давосе 22-25 января. Свое турне Эммерсон Мнангагва начал с России 14 января, затем побывал в Беларуси, Азербайджане и Казахстане.

  

President of Zimbabwe

@edmnangagwa

 In light of the economic situation, I will be returning home after a highly productive week of bilateral trade and investment meetings. We will be ably represented in Davos by Minister of Finance, Mthuli Ncube. The first priority is to get Zimbabwe calm, stable and working again.


За последнюю неделю в Зимбабве в результате протестов было убито по меньшей мере 12 человек и 78 человек получили огнестрельные ранения. Массовые протесты вспыхнули после объявления о повышении цен на бензин более чем вдвое. В стране несколько раз полностью отключали интернет.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эммерсон Мнангагва сообщил в Твиттере, что прерывает свое турне и не поедет в Давос из-за массовых протестов в стране.
 
Новости дня
Новости разные
 
Израиль и Чад восстанавливают дипломатические отношения, разорванные 47 лет тому назад
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
21.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика