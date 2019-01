Из-за массовых протестов президент Зимбабве прервал турне

Фото: president.gov.by

«Из-за экономической ситуации я вернусь домой после продуктивной недели двусторонних торгово-инвестиционных встреч. Нас в Давосе квалифицированно представит министр финансов Мтули Нкубе. Первоочередная задача состоит в том, чтобы в Зимбабве вернулось спокойствие, стабильность и работоспособность», — написал президент Мнангагва.

Он планировал посетить форум в Давосе 22-25 января. Свое турне Эммерсон Мнангагва начал с России 14 января, затем побывал в Беларуси, Азербайджане и Казахстане.

President of Zimbabwe

✔

@edmnangagwa

In light of the economic situation, I will be returning home after a highly productive week of bilateral trade and investment meetings. We will be ably represented in Davos by Minister of Finance, Mthuli Ncube. The first priority is to get Zimbabwe calm, stable and working again.





За последнюю неделю в Зимбабве в результате протестов было убито по меньшей мере 12 человек и 78 человек получили огнестрельные ранения. Массовые протесты вспыхнули после объявления о повышении цен на бензин более чем вдвое. В стране несколько раз полностью отключали интернет.