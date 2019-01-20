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Израиль и Чад восстанавливают дипломатические отношения, разорванные 47 лет тому назад

21.01.2019 19:26 — Разное | Партизан  
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Об этом сообщает DW со ссылкой на бюро израильского премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.



Отмечается, что в воскресенье, 20 января, состоялась встреча Нетаньяху с президентом Чада Идрисом Деби в столице страны Нджамене.

Перед отлетом в Нджамену Нетаньяху назвал свой визит историческим, подчеркнув, что Чад является страной с преобладанием мусульманского населения.

По словам израильского премьера, сейчас происходит революция в отношениях между Израилем и арабским и мусульманским миром.

Он отметил, что это "очень беспокоит и даже вызывает гнев" у Ирана и Палестины.

В ноябре 1972 года Чад разорвал отношения с Израилем под давлением ливийского лидера Муаммара Каддафи и саудовского короля Фейсала.

Тем не менее в последующие годы между двумя странами осуществлялись неофициальные контакты. В частности, Израиль продавал африканской стране оружие.


 
 
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Об этом сообщает DW со ссылкой на бюро израильского премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
 
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