Израиль и Чад восстанавливают дипломатические отношения, разорванные 47 лет тому назад









Отмечается, что в воскресенье, 20 января, состоялась встреча Нетаньяху с президентом Чада Идрисом Деби в столице страны Нджамене.





Перед отлетом в Нджамену Нетаньяху назвал свой визит историческим, подчеркнув, что Чад является страной с преобладанием мусульманского населения.





По словам израильского премьера, сейчас происходит революция в отношениях между Израилем и арабским и мусульманским миром.





Он отметил, что это "очень беспокоит и даже вызывает гнев" у Ирана и Палестины.





В ноябре 1972 года Чад разорвал отношения с Израилем под давлением ливийского лидера Муаммара Каддафи и саудовского короля Фейсала.





Тем не менее в последующие годы между двумя странами осуществлялись неофициальные контакты. В частности, Израиль продавал африканской стране оружие.



