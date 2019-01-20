|
Израиль и Чад восстанавливают дипломатические отношения, разорванные 47 лет тому назад
Об этом сообщает
Отмечается, что в воскресенье, 20 января, состоялась встреча Нетаньяху с президентом Чада Идрисом Деби в столице страны Нджамене.
Перед отлетом в Нджамену Нетаньяху назвал свой визит историческим, подчеркнув, что Чад является страной с преобладанием мусульманского населения.
По словам израильского премьера, сейчас происходит революция в отношениях между Израилем и арабским и мусульманским миром.
Он отметил, что это "очень беспокоит и даже вызывает гнев" у Ирана и Палестины.
В ноябре 1972 года Чад разорвал отношения с Израилем под давлением ливийского лидера Муаммара Каддафи и саудовского короля Фейсала.
Тем не менее в последующие годы между двумя странами осуществлялись неофициальные контакты. В частности, Израиль продавал африканской стране оружие.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщает DW со ссылкой на бюро израильского премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)