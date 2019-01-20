Дешевле некуда. Беларусь увеличила тарифы на транзит российской нефти

постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 15 января № 3. Это следует изМинистерства антимонопольного регулирования и торговли от 15 января № 3.





Установление тарифов осуществляется в соответствии с действующими двусторонними соглашениями Беларуси и России, подписанными в 2010 году в рамках единого пакета документов, регламентирующих работу на рынках нефти и нефтепродуктов. Пересмотр тарифов носит плановый характер и производится ежегодно, напомнили в МАРТ.





Между властями Беларуси и России существовала договоренность, что если стороны не договорились по размеру тарифов, то уполномоченный орган белорусской стороны утверждает размер тарифов на транспортировку нефти путем повышения действующих ставок тарифов на среднегодовой индекс потребительских цен на текущий год, установленный параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, увеличенный не более чем на 3 процентных пункта.





Таким образом, на 2019 год тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам в Беларуси проиндексированы на 7,6% (по официальному прогнозу инфляция в РФ на 2019 год может составить 4,6% и еще плюс 3 п. п.).









«С учетом того, что тарифы установлены в российских рублях и курсовых колебаний, произошедших в предыдущие годы, удельные тарифы (на 100 тонна-километров) на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам в Беларуси остаются одними из самых низких среди аналогичных тарифов в сопредельных государствах в регионе», отмечается в пресс-релизе МАРТ.



