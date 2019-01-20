Елизавета Боярская кардинально сменила имидж

Знаменитая российская актриса удивила своих подписчиков в Instagram новыми фото с короткими волосами.

В декабре прошлого года Елизавета Боярская стала мамой во второй раз, но сейчас она уже вся в работе. Боярская исполнит одну из ролей в музыкальном спектакле "1926". С этой работой и связаны преображения актрисы.

Постановка расскажет о жизни и творчестве поэтов Серебряного века. В ее основу легла переписка Марины Цветаевой и Бориса Пастернака.

Подписчики актрисы уверены, что образ поэтессы идеально подошел Елизавете. Все билеты на спектакль уже раскуплены.

Источник: БЕЛТА

