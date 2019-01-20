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Елизавета Боярская кардинально сменила имидж

21.01.2019 20:06 — Разное | Аргументы и факты  
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Елизавета Боярская кардинально сменила имидж
Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Знаменитая российская актриса удивила своих подписчиков в Instagram новыми фото с короткими волосами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

До премьеры «1926» осталась всего неделя. sold out уже давно и это очень здорово, значит вы тоже в предвкушении, как и мы! Для тех, кто не успел, еще есть шанс – появилась прекрасная возможность получить два билета в подарок от нашего партнера, отеля @dominastpetersburg, который поддержал нас в подготовке к спектаклю! Подробности у них на странице. До встречи совсем скоро на премьере! #1926 #премьера #цветаева #пастернак #дмитрийсиньковский #анатолийбелый #алладамскер #валерийгалендеев #вячеславзильберборд #глебфильштинский #алексейкурбатов #алинагерман #музыкальныйспектакль #филармонияшостаковича

Публикация от Елизавета Боярская (@lizavetabo)

В декабре прошлого года Елизавета Боярская стала мамой во второй раз, но сейчас она уже вся в работе. Боярская исполнит одну из ролей в музыкальном спектакле "1926". С этой работой и связаны преображения актрисы.

Постановка расскажет о жизни и творчестве поэтов Серебряного века. В ее основу легла переписка Марины Цветаевой и Бориса Пастернака.

Подписчики актрисы уверены, что образ поэтессы идеально подошел Елизавете. Все билеты на спектакль уже раскуплены.

Источник: БЕЛТА
 

 
 
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Подписчики актрисы уверены, что образ поэтессы идеально подошел Елизавете.
 
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