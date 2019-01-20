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Елизавета Боярская кардинально сменила имидж
21.01.2019 20:06 — Разное | Аргументы и факты
Екатерина Чеснокова /
Знаменитая российская актриса удивила своих подписчиков в Instagram новыми фото с короткими волосами.
В декабре прошлого года Елизавета Боярская стала мамой во второй раз, но сейчас она уже вся в работе. Боярская исполнит одну из ролей в музыкальном спектакле "1926". С этой работой и связаны преображения актрисы.
Постановка расскажет о жизни и творчестве поэтов Серебряного века. В ее основу легла переписка Марины Цветаевой и Бориса Пастернака.
Подписчики актрисы уверены, что образ поэтессы идеально подошел Елизавете. Все билеты на спектакль уже раскуплены.
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Подписчики актрисы уверены, что образ поэтессы идеально подошел Елизавете.
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