«Рождественские встречи» прошли в ГУО «Ясли–сад № 10 г. Бреста

В рамках традиционных «Рождественских встреч» в яслях-саду № 10 состоялся праздничный концерт с участием детей из хора воскресной школы при храме иконы Божьей Матери «Всецарица». Гости пели, читали стихи, играли с малышами.



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Настоятель храма иерей Виктор Никитюк поздравил присутствующих с январскими праздниками, представители СП ОАО «Брестгазоаппарат» вручили ребятам из групп с нарушением опорно-двигательного аппарата новогодние подарки.



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Добро от рождественской встречи надолго останется в сердцах и памяти детей и взрослых.