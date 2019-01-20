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«Рождественские встречи» прошли в ГУО «Ясли–сад № 10 г. Бреста

21.01.2019 20:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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В рамках традиционных «Рождественских встреч» в яслях-саду № 10 состоялся праздничный концерт с участием детей из хора воскресной школы при храме иконы Божьей Матери «Всецарица». Гости пели, читали стихи, играли с малышами.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62746.php

«Рождественские встречи» прошли в ГУО «Ясли–сад № 10 г. Бреста

Настоятель храма иерей Виктор Никитюк поздравил присутствующих с январскими праздниками, представители СП ОАО «Брестгазоаппарат» вручили ребятам из групп с нарушением опорно-двигательного аппарата новогодние подарки.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62746.php

«Рождественские встречи» прошли в ГУО «Ясли–сад № 10 г. Бреста


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62746.php

«Рождественские встречи» прошли в ГУО «Ясли–сад № 10 г. Бреста

Добро от рождественской встречи надолго останется в сердцах и памяти детей и взрослых.

 
 
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В рамках традиционных «Рождественских встреч» в яслях-саду № 10 состоялся праздничный концерт с участием детей из хора воскресной школы при храме иконы Божьей...
 
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