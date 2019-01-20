Западный обход в Бресте сдадут к 1 августа 2019 года

Строительство второй очереди Западного обхода Бреста планируется завершить к 1 августа, сообщил сегодня на заседании штаба стройки председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук , передает корреспондент БЕЛТА.



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"18 января состоялось заседание республиканского оргкомитета по подготовке и проведению празднования 1000-летия Бреста под руководством главы Администрации Президента Натальи Качановой. Я доложил о ходе строительства объектов, мероприятиях, которые будут проходить в течение года. Было неоднократно подчеркнуто, что основным объектом тысячелетия является Западный обход. Объект находится на контроле у главы государства. Объект достаточно дорогой. Стоит задача сделать его качественно, в срок и запустить к 1 августа", - отметил Александр Рогачук .



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Для завершения строительства из республиканского бюджета и субвенций дорожного фонда, которые передаются в Брестскую область, планируется направить по Br16,8 млн. По словам мэра, финансирование осуществляется опережающими темпами, что позволит ввести объект к назначенному сроку.