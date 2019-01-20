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Мебельные магнаты из Барановичей расширяют производственную базу
Компания из Барановичей «Мебельная фабрика «Лагуна» продолжает скупать доли в ОАО «Слуцкая мебельная фабрика». Сейчас она намерена купить 1% акций по цене более чем в семь раз выше номинала. Общая сумма сделки должна составить 10,5 тыс. рублей.
В 2018 году «Лагуна» заявляла о покупке пакетов в размере 1 и 2% по такой же цене,
Отчетность ОАО «Слуцкая мебельная фабрика» гласит о том, что краткосрочная дебиторская задолженность по итогам 2017 года составила почти 3 млн рублей при сопоставимой выручке — 3,29 млн.
Напомним, что за брендом «Лагуна» стоит семья бизнесменов Демьянец из Барановичей. Они владеют не только производством, но и торговой сетью — компанией «Торговый дом «Лагуна», которая работает под брендом «Ами Мебель».
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Компания из Барановичей «Мебельная фабрика «Лагуна» продолжает скупать доли в ОАО «Слуцкая мебельная фабрика». Сейчас она намерена купить 1% акций по цене более...
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