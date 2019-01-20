Мебельные магнаты из Барановичей расширяют производственную базу

пишет officelife.media В 2018 году «Лагуна» заявляла о покупке пакетов в размере 1 и 2% по такой же цене,officelife.media

Отчетность ОАО «Слуцкая мебельная фабрика» гласит о том, что краткосрочная дебиторская задолженность по итогам 2017 года составила почти 3 млн рублей при сопоставимой выручке — 3,29 млн.





Напомним, что за брендом «Лагуна» стоит семья бизнесменов Демьянец из Барановичей. Они владеют не только производством, но и торговой сетью — компанией «Торговый дом «Лагуна», которая работает под брендом «Ами Мебель».







