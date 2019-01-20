Фильм о Первой мировой войне снимают под Сморгонью: на месте боёв

Артиллерийские залпы, газовые облака, санитарные обозы, штыковой атаки и братание врагов — все как было в течение 1915-1918 годов, когда белорусские земли разделила линия фронта. Возле Сморгони позиционное противостояние российского и германского войск растянулось более чем на 800 дней. Немцы строили доты, россияне в траншее, друг друга травили и обстреливали.





ПРОДАТЬ ДОМ, ЧТОБЫ СНЯТЬ КИНО





Съемочный лагерь расквартирован в Коране — пригородной деревне под Сморгонью, рядом с которой вырос микрорайон тракторостроителей. Вокруг оживление. Мужчина ведет на площадку своего коня с высокой крытой кибиткой — это передвижной госпиталь времен Первой мировой. В автобусах подвезли медсестер, они греются, ждут своего выхода. Каскадер Сергей Каторженко обучает актеров приемом рукопашного боя, пиротехники устанавливают взрывчатку, а у костра греется костюмированная массовка, не задействованная в эпизоде. Всего на площадке около сотни человек.





Управляет всем процессом режиссер Алексей Турович . Он же и сценарист, так как в основе сюжета — его книга «Забытая война». Ассистент режиссера — Станислав Цыбинский, музыку пишет композитор, бывший директор Могилевской областной филармонии Владимир Браиловский.

Кино снимается за счет личных средств Туровича и Цыбинского: первый продал недвижимость, второй — два автомобиля. Оба задействованы в ролях офицеров российской армии.





Попытки Туровича заполучить государственную поддержку для создания фильма о Первой мировой были напрасными. Несколько раз он встречался с руководителями Министерства культуры Беларуси, предлагал снять картину к 100-летию начала войны, а потом — к юбилею ее окончания. Идея чиновников не заинтересовала, сценарий не допустили к участию в конкурсе.





— Директор «Беларусьфильма» Владимир Карачевский, когда я договаривался о реквизите, бросил: знаешь, что бюджет такого кино тянет на 5 миллионов долларов! Как будешь снимать на свои копейки? — говорит Турович. — «Молча, — говорю. — Возьму и буду делать». И снимаю. Государство ни копейки не дала, хотя деньги на этот фильм идут немалые. На мне же все расходы: аренда оборудования, милицейское сопровождение, обеспечение пиротехникой, обеды актерам. Рабочий материал мы снимем, должно хватить. Но ведь еще сведение, монтаж, работа звукорежиссера — тоже расходы.









За процессом съемок в Сморгони наблюдают представители местных властей — начальник милиции и идеолог. Алексей Турович — один из активных защитников Куропат, отбывал административное наказание за пикеты против деятельности ресторана «Поедем поедим».





В прошлом году Алексей Турович за собственные средства экранизировал «Желтый песочек» по одноименному рассказа Василя Быкова — о сталинских расстрелах в Куропатах. Прокат в Беларуси был ограничен, большинство кинотеатров отказывались от показов. В то же время в YouTube лента набрала почти 4,5 миллиона просмотров, зрители оставили более 4,5 тысячи комментариев.





О ЧЕМ ФИЛЬМ?





Сюжетная линия ленты базируется на истории артиллериста Геннадия Марковского. В 1915-м он вызвался добровольцем в российскую армию и сразу попал в «ад» — на линию фронта в Сморгони. Отсюда он пишет письма своей любимой девушке Нине, в которых рассказывает об ужасах и бессмысленности войны. В отличие от многих сослуживцев, ему посчастливилось выжить. На его воспоминания во время работы в архивах и наткнулся Алексей Турович. А еще кино — о тех белорусов, которые вынужденно воевали за чужие интересы, говорит Свабодзе режиссер.





Одна из героинь — графиня Александра Толстая, дочь Льва Толстого. Она руководила полевым госпиталем в Залесье, который был развернут в бывшей усадьбе композитора Михала Клеофаса Огинского.

К теме Первой мировой войны в Туровича свой интерес. Он рос в детском доме в соседних Ошмянах, часто его привозили на встречи и спортивные соревнования в такое же заведение в Сморгони. Когда уже начал делать карьеру в кино, по старой памяти посещал детские дома, помогал им и много ездил по окрестностям Сморгони, видел следы забытой войны. Тогда и появилась идея показать сморгонскую страницу Первой мировой.





СЪЕМКИ ИДУТ НА МЕСТАХ БЫВШИХ БОЕВ





Большую часть амуниции, артиллерийской и табельного оружия арендовали на киностудии «Беларусьфильм». Как говорит Станислав Цыбински, там потребовали за это около 5 тысяч долларов - по вдвое больших расценкам, чем для российских сэрыяльшчыкав. В результате лучший реквизит забрали на съемки в Астрахань, Туровичу дали то, что осталось.

На съемки в массовке приехали друзья клубов военно-исторической реконструкции из разных мест — у них своя амуниция.

— Киностудия взяла большие деньги, но посмотрите, какое «шило» подсунули, — показывает мундир ассистент режиссера Цыбинский. — Шинели порваны, без подложки, брюки поедены молью, шапки без кокарды, сапоги все 44-го размера. У нас снимаются 17-18-летние ребята, вынуждены в три слоя наматывать портянки, чтобы не потерять обувь во время съемок. Некоторые сцены сложно взять крупным планом: реквизит исчерпал свой ресурс и на самом деле его надо списывать. А они только угрожают штрафом, если мы форму «испортим». Но приходится пользоваться тем, что есть.





Фильм снимается в естественных исторических декорациях: на окраине Сморгони в отличном состоянии сохранилась германская фортификация, силами энтузиастов недавно были упорядочены и российские позиции. Для съемок посреди кустарника поставлен сруб крестьянского дома, восстановлен антураж немецкого дота. Этот сруб потом сгорит в конце съемок. Сейчас снимаются сцены артиллерийского обстрела, рукопашный бой, а также вывоз убитых, раненых и отравленных.





ВОССТАНОВИТЬ ПАМЯТЬ, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ЖЕЛАНИЯ «ПОВТОРИТЬ»





Актеры кинопроекта «В окопах Сморгони» — участники любительских театров, учащиеся минской студии киноактера, реконструкторы-любители из поискового объединения «Сморгонь фронтовая», волонтеры из разных регионов, которые откликнулись на предложение сняться в кино за интерес.





Снимается и офицер запаса Игорь Павлов местный предприниматель, который за собственные средства восстанавливает места боев, отыскивает и чтит воинские захоронения. Усилиями его фонда «Сморгонь фронтовая» восстановлена стратегическая высотка «Золотая горка», которую в советское время превратили в свалку. Как раз напротив нее государственный долгострой — незавершенный мемориал, который обещали сдать еще в 2014-м, к 100-летию начала той войны.









—За время советской власти по непонятным критериям Первая мировая война была стерта из нашей истории, — говорит Игорь Павлов. — Как результат, многие объекты исторической значимости преобразованы в городскую свалку. Поэтому мы своим объединением решили взять их под защиту. Это и «Золотая горка», и артиллерийский немецкий дот рядом в поле. Своими силами расчистили его от бытового, строительного щебня, привели в порядок. Главная задача — создание музея под открытым небом. Чтобы люди приходили, понимали, какую боль и страдания несет война: и первая, и вторая, и, не дай бог, третья.





Линия российского-германского фронта проходила вдоль дороги, которая и сейчас связывает Сморгонь и древнее Крево. Почти три года здесь летали артиллерийские снаряды, ползли клубы ядовитого газа, солдаты шли в штыковую атаку.





БЕЛАРУСЬ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ





В начале ХХ века белорусы не имели своей государственности, эти земли входили в состав Российской империи. А во время Первой мировой войны территория Беларуси стала ареной жестокой борьбы двух враждебных империй. За три года из белорусских губерний было мобилизовано около 700 тысяч мужчин: погиб каждый десятый, многие домой так и не вернулся, оставшись на месте службы. Потери мирного населения оцениваются более чем в 60 тысяч.





Всего с наиболее заселенных западных регионов Российской империи в рамках принудительного «беженства» царские власти эвакуировали 2 миллиона жителей. После революции и гражданской войны обратно вернулись меньше половины. Последствия демографических потерь ощущаются до сих пор.





В 1915 году были эвакуированы деревни Селец, Наваспаск, Суцькава, Кунава, Белковщина, Аславяняты, Залесье, Зарудичы, Готкавичы, сапа, Хатуцичы. В Сморгони после 810 дней позиционной войны уцелело лишь несколько домов.



