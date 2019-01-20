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Беларусь никогда не инициировала конфликтов с Россией
Российский адвокат и доктор политических наук Алексей Бинецкий в эфире телеканала “Беларусь 1” высказал свою точку зрения о взаимоотношениях России и Беларуси, отметив, что белорусская сторона никогда не инициировала конфликтную ситуацию.
Те личности,
Алексей Бинецкий подчеркнул, что Россия на данном этапе в экономической сфере испытывает серьезные трудности.
Российское правительство прилагает всевозможные шаги, чтобы изыскать способы дополнительного финансирования своих нужд.
На фоне этого некоторые пытаются манипулировать создавшейся ситуацией. При этом неверно истолковывая понимание внешней политики президента России.
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Российский адвокат и доктор политических наук Алексей Бинецкий в эфире телеканала “Беларусь 1” высказал свою точку зрения о взаимоотношениях России и Беларуси,...
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