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Россия рассчитывает, что новый контракт на транзит газа через Украину с 2020 г будет долгосрочным

21.01.2019 20:39 — Разное | Интерфакс  
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Россия рассчитывает, что планируемый с 2020 года новый контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины будет долгосрочным, сообщил журналистам глава Минэнерго Александр Новак.

"Опять же, это предмет договоренности между коммерческими компаниями. Но по практике, это долгосрочный контракт", - сказал он.

"Новые нормы в действующее законодательство Украины пока ещё окончательно не имплементированы. Действующее законодательство Украине позволяет в целом в принципе продлить действующие контракты. Если будут внесены какие-то окончательные изменения, которые изменят нормально правовую базу, тогда будет предмет обсуждения между хозяйствующими субъектами на базе нового законодательства. На сегодняшний день есть все возможности, и это не противоречит действующему законодательству говорить о продлении действующего контракта", - отметил министр.

 
 
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Россия рассчитывает, что планируемый с 2020 года новый контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины будет долгосрочным, сообщил...
 
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